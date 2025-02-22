Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Срок действия увеличенных лимитов на электричество продлят в Иркутской области

Повышающий коэффициент 1,8 к диапазонам электропотребления будет действовать с сентября по май.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области повышающий коэффициент 1,8 к диапазонам электропотребления будет действовать не с января по апрель, а с сентября по май. То есть на время отопительного периода. Как ранее удалось узнать КП-Иркутск, соответствующее постановление уже подписано.

Важно отметить, что это касается лишь тех, кто живет в жилых или садовых домах, а также подтвердил факт использования электроотопления. В связи с тем, что сроки применения расширенных диапазонов будут пересмотрены, специалистам предстоит внести изменения в областные правовые акты.

Отметим, для жителей Приангарья должны упростить процедуру, необходимую для подтверждения электроотопления. В том случае, если у собственника отсутствует технический паспорт с необходимой отметкой, он может предоставить иные документы, которые докажут использование электроотопительной установки.

Помимо этого стоимость одного киловатт-часа в домах с электроотоплением, расположенных в городской местности, приравнена к сельскому тарифу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что региональную программу «Герои Приангарья» утвердили в Иркутской области.