Срок действия увеличенных лимитов на электричество продлят в Иркутской области

В Иркутской области повышающий коэффициент 1,8 к диапазонам электропотребления будет действовать не с января по апрель, а с сентября по май. То есть на время отопительного периода. Как ранее удалось узнать КП-Иркутск, соответствующее постановление уже подписано.
Важно отметить, что это касается лишь тех, кто живет в жилых или садовых домах, а также подтвердил факт использования электроотопления. В связи с тем, что сроки применения расширенных диапазонов будут пересмотрены, специалистам предстоит внести изменения в областные правовые акты.
Отметим, для жителей Приангарья должны упростить процедуру, необходимую для подтверждения электроотопления. В том случае, если у собственника отсутствует технический паспорт с необходимой отметкой, он может предоставить иные документы, которые докажут использование электроотопительной установки.
Помимо этого стоимость одного киловатт-часа в домах с электроотоплением, расположенных в городской местности, приравнена к сельскому тарифу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что региональную программу «Герои Приангарья» утвердили в Иркутской области.