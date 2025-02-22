Сотрудники ГАИ в Красноярске оформили 27 материалов на водителей маршруток

Сотрудники ГАИ совместно с представителями МКУ «Красноярскгортранс» провели в краевом центре рейд «Пассажирский транспорт». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Для этого был использован метод «скрытого патрулирования».
Они проверяли, как водители общественного транспорта соблюдают ПДД. Дорожные полицейские следовали за автобусами и фиксировали нарушения.
За время рейда госинспекторы составили 27 материалов об административных правонарушениях. С нарушителями провели профилактические беседы о соблюдении правил дорожного движения и последующем недопущении правонарушений.