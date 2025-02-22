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Сотрудники ГАИ в Красноярске оформили 27 материалов на водителей маршруток

Дорожные полицейские провели рейд "Пассажирский транспорт.

Источник: Freepik

Сотрудники ГАИ совместно с представителями МКУ «Красноярскгортранс» провели в краевом центре рейд «Пассажирский транспорт». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Для этого был использован метод «скрытого патрулирования».

Они проверяли, как водители общественного транспорта соблюдают ПДД. Дорожные полицейские следовали за автобусами и фиксировали нарушения.

За время рейда госинспекторы составили 27 материалов об административных правонарушениях. С нарушителями провели профилактические беседы о соблюдении правил дорожного движения и последующем недопущении правонарушений.

ГИБДД