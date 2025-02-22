Движение ограничат на участке 2-й Кусковской улицы с 26 февраля до 10 июня

«С 26 февраля до 10 июня на участке ул. 2-я Кусковская будут недоступны для движения две полосы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что это связано с проведением работ по переустройству инженерных сетей.
На участке ул. 2-я Кусковская с 26 февраля до 10 июня 2025 года будет ограничено движение, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«С 26 февраля до 10 июня на участке ул. 2-я Кусковская будут недоступны для движения две полосы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что это связано с проведением работ по переустройству инженерных сетей.