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Движение ограничат на участке 2-й Кусковской улицы с 26 февраля до 10 июня

На участке ул. 2-я Кусковская с 26 февраля до 10 июня 2025 года будет ограничено движение, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

«С 26 февраля до 10 июня на участке ул. 2-я Кусковская будут недоступны для движения две полосы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что это связано с проведением работ по переустройству инженерных сетей.