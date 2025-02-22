Тепло отключат 24 февраля в части домов Октябрьского округа Иркутска

Основные отключения тепла в Октябрьском округе 24 февраля состоятся с 9 утра до трёх часов дня, в этих домах температура воздуха не успеет упасть очень сильно. Под это отключение попадает часть округа в направлении к аэропорту — много домов по улице Советской, Лызина, переулки Угольный и Космический, два дома по Красноярской и по одному — по Авиаторов, 13 и Байкальская, 230.