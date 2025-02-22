Тепло отключат 24 февраля в части домов Октябрьского округа Иркутска

24 февраля в Иркутске пройдут ремонтные работы на тепловых сетях, что временно ограничит подачу тепла в дома центральной части Октябрьского округа. Об этом сообщает оператор тепловых сетей.
Уточняется, что отключение тепла и горячей воды необходимо для предотвращения возможных аварий и обеспечения стабильной работы системы теплоснабжения. Ремонтные работы запланированы на участках по адресам: улица Лызина, 32 и улицы Байкальская, 230 и 234.
Основные отключения тепла в Октябрьском округе 24 февраля состоятся с 9 утра до трёх часов дня, в этих домах температура воздуха не успеет упасть очень сильно. Под это отключение попадает часть округа в направлении к аэропорту — много домов по улице Советской, Лызина, переулки Угольный и Космический, два дома по Красноярской и по одному — по Авиаторов, 13 и Байкальская, 230.
На весь день, с 10 утра до 17 вечера пройдут отключения по Пограничному, Сибирской, Семёна Лагоды и Дальневосточной, а также, но с 9 утра — по Байкальской, 234.