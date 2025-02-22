Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики Башкирии рассказали о погоде на 22 и 23 февраля

В республику возвращаются снег, метели и гололед.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 60% 760 мм рт. ст. +6°
Источник: Изображение создано с помощью приложения Copilot Designer

Синоптики Башкирии рассказали о погоде на 22 и 23 февраля. В республику возвращаются снег, метели и гололед.

По прогнозам Башгидромета, 22 февраля в северной части республики погода будет ясной с умеренным ветром. Температура воздуха днем прогреется до −6,-11°. В южной половине ожидаются снег, местами до умеренного, метель, гололед, на дорогах снежные заносы, гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха днем −3,-8°.

23 февраля в республике ожидается снег, местами до умеренного, метель, гололед. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью −11,-16°, при прояснениях до −21°, днем −3,-8°.

24 февраля характер погоды сохранится. Возможны порывы ветра. Температура воздуха ночью −11,-16°, при прояснениях до −21°, днем −3,-8°.