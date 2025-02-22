Синоптики Башкирии рассказали о погоде на 22 и 23 февраля

По прогнозам Башгидромета, 22 февраля в северной части республики погода будет ясной с умеренным ветром. Температура воздуха днем прогреется до −6,-11°. В южной половине ожидаются снег, местами до умеренного, метель, гололед, на дорогах снежные заносы, гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха днем −3,-8°.