В Перми остановлен поиск пропавшего после выхода из дома мужчины с хромотой

Ранее perm.aif.ru писал о том, что в Перми завершён поиск 73-летней женщины без зубов из посёлка Сараны (Горнозаводский округ Пермского края). Она исчезла 17 февраля. В тот день её заметили на автовокзале в Перми. 19 февраля волонтёры рассказали, что женщина найдена живой.