В Перми остановлен поиск пропавшего после выхода из дома мужчины с хромотой

Поиск пропавшего в Перми после выхода из дома мужчины с хромотой остановлен, сообщили в ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
Речь об исчезнувшем утром 18 февраля жителе краевого центра. Перед пропажей его видели на улице Чехова (Мотовилихинский район). Он вышел из дома и перестал после этого выходить на связь. Поисковый отряд распространил ориентировки с приметами мужчины: рост 160−165 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, залысина, серо-голубые глаза, хромота.
«Найден, жив», — сообщили в ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
Где находился пропавший, не уточняется.
Ранее perm.aif.ru писал о том, что в Перми завершён поиск 73-летней женщины без зубов из посёлка Сараны (Горнозаводский округ Пермского края). Она исчезла 17 февраля. В тот день её заметили на автовокзале в Перми. 19 февраля волонтёры рассказали, что женщина найдена живой.