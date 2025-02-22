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Подсветку Красноярской ГЭС планируют включать каждые выходные

Работать иллюминация будет с вечера пятницы до утра понедельника.

Источник: Соцсети

C 21 февраля архитектурная подсветка на Красноярской ГЭС будет работать каждые выходные. Как уточнила пресс-служба плотины, пока проект запущен в тестовом режиме на два месяца.

— На смотровую можно ездить в любую пятницу, субботу и воскресенье, не поджидая специальных праздничных дней, — добавили специалисты.

Точное время включения иллюминации зависит от естественного освещения: она зажигается автоматически с наступлением сумерек и гаснет на рассвете.

Напомним, в ноябре 2024 года возле ГЭС состоялось торжественное открытие смотровой площадки. Локацию оборудовали скамейками, установили стелу и стеклянный балкон.

Ранее мы писали, что на катке у краевой филармонии пройдет Всероссийский зимний фестиваль Ильи Авербуха Winter Fest.

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