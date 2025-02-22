Подсветку Красноярской ГЭС планируют включать каждые выходные

C 21 февраля архитектурная подсветка на Красноярской ГЭС будет работать каждые выходные. Как уточнила пресс-служба плотины, пока проект запущен в тестовом режиме на два месяца.
— На смотровую можно ездить в любую пятницу, субботу и воскресенье, не поджидая специальных праздничных дней, — добавили специалисты.
Точное время включения иллюминации зависит от естественного освещения: она зажигается автоматически с наступлением сумерек и гаснет на рассвете.
Напомним, в ноябре 2024 года возле ГЭС состоялось торжественное открытие смотровой площадки. Локацию оборудовали скамейками, установили стелу и стеклянный балкон.
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