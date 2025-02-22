Два человека умерли от клещевого энцефалита в Иркутской области в 2024

Насекомые просыпаются от зимней спячки уже ранней весной. Медики напомнили, что самая лучшая защита от клещей — это прививка. Вакцину можно получить круглогодично, для этого нужно обратиться в больницу по месту прикрепления. Прививка ставится два раза, минимальный интервал — один месяц.