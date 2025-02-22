Два человека умерли от клещевого энцефалита в Иркутской области в 2024

22 февраля отмечается всемирный день борьбы с энцефалитом. В связи с этим работники Управления Роспотребнадзора по Иркутской области напомнили, что одна из главных опасностей для человека — укус клеща.
Как ранее сообщала КП-Иркутск, в 2024 году зарегистрировано 89 случаев клещевого энцефалита, 117 — клещевого боррелиоза, 32 — клещевого риккетсиоза. Два человека, не поставившие прививки, умерли от клещевого вирусного энцефалита.
Насекомые просыпаются от зимней спячки уже ранней весной. Медики напомнили, что самая лучшая защита от клещей — это прививка. Вакцину можно получить круглогодично, для этого нужно обратиться в больницу по месту прикрепления. Прививка ставится два раза, минимальный интервал — один месяц.
— На территории Иркутской области в 2024 году вакцинацию против вирусного клещевого энцефалита прошли 107 691 человек, из них — 35 313 детей, — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Напомним, для выработки иммунитета после вакцинации должно пройти не менее двух недель.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что умер Александр Кононов, известный в Ангарске режиссер.