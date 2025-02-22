Православные отмечают Вселенскую родительскую субботу

Во-первых, нужно утром в Мясопустную субботу посетить церковное богослужение и принять участие в молитве за усопших. Кроме этого, надо поставить свечи за упокой души умерших, подать записки для поминальной панихиды. Также в этот день освящается пища для поминального стола. Следует помнить, что по церковной традиции, не только в субботу утром, но и накануне — в пятницу вечером проводится поминальное богослужение.