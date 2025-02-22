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Православные отмечают Вселенскую родительскую субботу

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Православный мир сегодня отмечает Вселенскую родительскую субботу, которая считается днем особого поминовения усопших.

Источник: Sputnik.by

В литургическом православном календаре много поминальных дней, но только две субботы в году имеют особый статус — Вселенские. Это Мясопустная, перед неделей о Страшном суде, и Троицкая — перед Троицей.

Накануне, в пятницу вечером во всех православных храмах прошли заупокойные молебны, во время которых молились за души усопших.

Особенностью Вселенской родительской субботы является то, что церковь вспоминает и тех православных, которых не получилось отпеть и похоронить.

Как рассказали священнослужители, на Вселенскую родительскую субботу читается специальный заупокойный канон: перечисляются разные виды смерти — на пожарах, в воде, когда человек принял смерть на чужбине, погиб от голода, холода. При этом Церковь не поминает самоубийц.

Что нужно делать на Вселенскую родительскую субботу.

Во-первых, нужно утром в Мясопустную субботу посетить церковное богослужение и принять участие в молитве за усопших. Кроме этого, надо поставить свечи за упокой души умерших, подать записки для поминальной панихиды. Также в этот день освящается пища для поминального стола. Следует помнить, что по церковной традиции, не только в субботу утром, но и накануне — в пятницу вечером проводится поминальное богослужение.

Священники отметили, что по православным канонам, каждая суббота в году является поминальным днем.

Записки о поминовении

Как и в любой поминальный день, в Мясопустную поминальную подают записки «О упокоении». Нужно написать имя или несколько имен умерших, о душах которых вы просите помолиться церковь. Во время заупокойного молебна священник зачитает имена, указанные в записке.

Священнослужители обратили внимание на важность правильного оформления записки. Если это просто чистый листок бумаги, нужно самим начертить православный крест и написать «О упокоении», хотя сейчас во многих храмах уже есть напечатанные записки. Имена в записках пишут в родительном падеже.

Есть непреложное правило Церкви — в поминальные записки вносят только имена крещенных и умерших своей смертью, а имена тех, кто совершил грех самоубийства, вносить нельзя.

Поминальный стол

Кроме этого, в поминальную родительскую субботу нужно раздать милостыню. На Мясопустную субботу посещают кладбища, а вечером делают поминальный стол, на котором основными блюдами должны быть каша и блины. Считается, что после трапезы на Вселенскую поминальную субботу нельзя убирать со стола — в народе сохранилось поверье, что души усопших прилетят за угощением.

Скоро начнется Великий пост

Чуть больше чем через неделю после Мясопустной субботы у православных начнется Великий пост. В этом году он охватит период с 3 марта по 19 апреля. Светлое Христово воскресенье придется на 20 апреля.

Примечательно, что в 2025-м православные и католики будут отмечать Пасху в один день.

религии