Как приготовить вкусные блины на Масленицу: пошаговые рецепты от поваров и диетологов

24 февраля начинается одна из самых «вкусных» недель в году — масленичная. Россияне будут провожать зиму нежными, ажурными, тающими во рту блинами. Как приготовить идеальные блины на Масленицу, сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья, как их сделать менее калорийными и какие оригинальные рецепты стоить взять на заметку — в материале «Газеты.Ru».
Калорийность блинов и нормы употребления.
Масленица — праздничная неделя, когда блины можно смело есть на завтрак, обед или ужин хоть каждый день. Это блюдо может выступать как основным, если фаршировать его мясной или рыбной начинкой, так и в роли десерта. При этом важно сохранить баланс между традициями и здоровьем.
Кому можно есть блины без вреда для здоровья, а кому стоит проявить осторожность, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
Нормы употребления блинов.
* Здоровым людям допустимо съедать 2−3 блина в день, сочетая их с белками (творог, курица) и клетчаткой (овощи), чтобы замедлить всасывание углеводов.
«Главное правило — не превращать блины в основное блюдо на неделю. Чередуйте их с легкими супами и салатами», — рекомендует Зарема Тен.
Кому не подойдут традиционные рецепты блинов.
Зарема Тен советует отказаться от классических блинов на молоке с маслом при:
* Диабете. Традиционные блины резко повышают уровень сахара. В качестве альтернативы можно использовать иные, менее калорийные, виды муки, например овсяную или нутовую муку, а также заменители сахара.
Как снизить калорийность блинов.
~Модифицировать тесто~
* Замените молоко на воду или миндальное молоко (экономия 50 ккал/100 мл).
~Использовать для жарки сковороду с антипригарным покрытием~
Можно добавить каплю масла или использовать кулинарный спрей.
~Использовать облегченную начинку~
* Для сладких блинов — греческий йогурт и ягоды.
Классические рецепты блинов.
Ингредиенты:
* молоко — 500 мл;
Приготовление.
* Взбейте яйца с сахаром и солью.
~Блины на кефире с кипятком~
Ингредиенты:
* кефир — 500 мл;
Приготовление.
* Налейте в емкость кефир, добавьте яйца, соль, сахар и все тщательно взбейте венчиком.
~Блины на дрожжах~
Ингредиенты:
* мука — 330 г;
Приготовление.
* Нагрейте около 100 грамм молока, высыпьте в него дрожжи, оставьте на 10 минут.
Такие блины получаются нетонкими, но очень эластичными и крепкими. Идеальный вариант для блинчиков с начинками.
Необычные рецепты блинов.
~Блинный торт~
Своим фирменным рецептом блинного торта из книги «Когда сладко, тогда вкусно!» шеф Константин Ивлев поделился с «Газетой.Ru».
Ингредиенты:
* блины — 15 шт;
Для покрытия торта:
* сметана — 500 г;
Тесто для блинов:
* молоко — 1 л;
Приготовление.
* Для блинов муку, соль, сахар смешать в глубокой миске, добавить яйца, растительное масло и молоко. Все тщательно перемешать.
~Необычные начинки для блинов~
Рецептами необычных начинок для блинчиков поделился бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru Сергей Кузнецов.
Груша с карамелью и голубым сыром.
Ингредиенты:
* груша — 1 шт.;
Приготовление:
* Нарежьте грушу тонкими ломтиками.
Блинчики с жареным баклажаном, томатами и сливочным сыром.
Ингредиенты:
* баклажан — 1 шт.;
Приготовление.
* Нарежьте баклажан тонкими ломтиками, посолите и оставьте на 10 минут, затем промойте и обсушите. Покройте баклажаны смесью пряных трав.
Низкокалорийные и полезные блинчики.
Своими любимыми вариантами рецептом, которые нравятся взрослым и детям поделилась нутрициолог Юлия Попова.
~Блины из гречневой и овсяной муки~
Ингредиенты:
* 200 г овсяной муки;
Приготовление.
* Все смешать с помощью венчика или миксера. Тесто должно получиться однородной консистенции, достаточно жидким, на тонкие блины.
«Шикарно сочетаются эти блины с красной рыбой, творогом, авокадо. Эту начинку можно подавать к блинам как отдельно, так и в виде пасты, предварительно перемешав ингредиенты с помощью блендера. Еще один вариант начинки к этим блинам — обжаренные с луком грибы. Подойдут даже шампиньоны или вешенки, которые сейчас есть в магазинах круглый год», — рекомендует нутрициолог.
~Нутовые блины с припеком из зелени и бекона~
Ингредиенты:
* 300 г нутовой муки;
Для припека:
* по одному небольшому пучку укропа и петрушки (можно также использовать шпинат, мангольд);
Приготовить припек:
* На масле обжарить порезанный небольшими кусочками бекон, добавив специи, чтобы они успели раскрыть свой вкус.
Для теста:
* Смешать все составляющие до однородности. Оно должно получиться, как не очень густая сметана. Если слишком густое — добавить воды. Если жидкое — муки.
В этих блинах много полезной клетчатки.
~Сытные амарантовые блины на бульоне~
Ингредиенты:
* 300 г амарантовой муки;
Приготовление.
* Тщательно смешать все ингредиенты, тесто должно получиться как негустая сметана.
~Кукурузные панкейки с пряной грушей~
Ингредиенты:
* 300 г кукурузной муки
Для соуса:
* 2 твердые груши
Приготовление.
* Груши очистить от кожуры, порезать небольшими кубиками. В кастрюле с толстым дном смешать с водой, сахаром, уксусом и специями, на медленном огне довести до кипения и сразу выключить. Оставить остужаться и пропитываться на 20−30 минут, пока делаете блинчики.
~Сладкие кокосовые оладьи с йогуртом и ягодным дрессингом~
Ингредиенты:
* 150 г кокосовой муки;
Для дрессинга:
* любые ягоды, можно использовать свежие или замороженные;
Приготовление.
* Ягоды смешать с сахаром или подсластителем, добавить ванилин, дать настояться 15−20 минут.
~Блины из цельнозерновой муки~
Своими вариантами полезных блинов поделился шеф-повар ресторанов Nouge и Kalabasa Андрей Лысогор.
Ингредиенты:
* 150 г цельнозерновой муки;
Приготовление:
* Предварительно нагрейте воду и смешайте с мукой, оставьте на 20−30 минут.
~Как сделать блины необычными~
Бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru Сергей Кузнецов советует взять несколько хитростей на заметку:
* Можно в обычное блинное тесто добавить немного цедры лимона и какао-порошок. Изделия получатся с насыщенным вкусом какао и цвета шоколада. Такие блины идеально сочетаются со сгущенным молоком, взбитым с творожным сыром.
Полезные блинные: советы по приготовлению.
Чтобы сделать блины полезней, нутрициолог Юлия Попова рекомендует.
* Не используйте белую пшеничную муку — в ней много не только калорий, но и глютена, который может ухудшать состояние ЖКТ и процесс пищеварения. Прекрасная альтернатива — овсяная, нутовая, амарантовая, гречневая мука. С ними выходят прекрасные несладкие блины. А для сладких подойдут кукурузная, кокосовая или миндальная. В такой муке намного больше полезных веществ и, благодаря более выраженному вкусу, блины будут необычными.
«Чтобы блины не только стали более полезными, а еще и удивили своим вкусом, используйте то, что было в чести у наших предков: припек. Это добавленная в блин прямо в процессе готовки начинка», — советует нутрициолог.
Варианты припека:
* Мясной: любой фарш или просто измельченное мясо, заранее обжаренное с луком, специями.
Эксперт рекомендует всегда класть в такие начинки специи — это хорошо разнообразит вкус и добавит яркости любым блинчикам.
~Чтобы безглютеновые блины не рвались~
Свои хитрости существуют и при приготовлении безглютеновых блинов.
«Есть нюанс, который часто делает первый блин комом у тех, кто не знаком с особенностями безглютеновой муки: блины рвутся, так как клейкость и рыхлость у альтернативы другая, непривычная. По этой же причине плохо поднимаются оладьи», — подчеркнула Юлия Попова.
Но выход есть:
* в тесто стоит добавить на 1 яйцо больше;