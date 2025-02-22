Как приготовить вкусные блины на Масленицу: пошаговые рецепты от поваров и диетологов

24 февраля начинается одна из самых «вкусных» недель в году — масленичная. Россияне будут провожать зиму нежными, ажурными, тающими во рту блинами. Как приготовить идеальные блины на Масленицу, сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья, как их сделать менее калорийными и какие оригинальные рецепты стоить взять на заметку — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

24 февраля начинается одна из самых «вкусных» недель в году — масленичная. Россияне будут провожать зиму нежными, ажурными, тающими во рту блинами. Как приготовить идеальные блины на Масленицу, сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья, как их сделать менее калорийными и какие оригинальные рецепты стоить взять на заметку — в материале «Газеты.Ru».

Калорийность блинов и нормы употребления.

Масленица — праздничная неделя, когда блины можно смело есть на завтрак, обед или ужин хоть каждый день. Это блюдо может выступать как основным, если фаршировать его мясной или рыбной начинкой, так и в роли десерта. При этом важно сохранить баланс между традициями и здоровьем.

Кому можно есть блины без вреда для здоровья, а кому стоит проявить осторожность, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

Нормы употребления блинов.

* Здоровым людям допустимо съедать 2−3 блина в день, сочетая их с белками (творог, курица) и клетчаткой (овощи), чтобы замедлить всасывание углеводов.



* Детям — 1−2 блина, избегая жирных начинок.



* Спортсменам можно увеличить порцию до 3−4 штук, используя цельнозерновую муку для получения «долгой» энергии.

«Главное правило — не превращать блины в основное блюдо на неделю. Чередуйте их с легкими супами и салатами», — рекомендует Зарема Тен.

Кому не подойдут традиционные рецепты блинов.

Зарема Тен советует отказаться от классических блинов на молоке с маслом при:

* Диабете. Традиционные блины резко повышают уровень сахара. В качестве альтернативы можно использовать иные, менее калорийные, виды муки, например овсяную или нутовую муку, а также заменители сахара.



* Целиакии. Выбирайте безглютеновые рецепты, например с использованием гречневой муки.



* Ожирении и болезнях ЖКТ. Высокая жирность провоцирует изжогу и тяжесть. При гастрите или панкреатите исключите жареное тесто.



* Аллергии на яйца и молочный белок. Заменяйте ингредиенты растительными аналогами: льняная мука + вода вместо яиц, соевое молоко.

Как снизить калорийность блинов.

~Модифицировать тесто~

* Замените молоко на воду или миндальное молоко (экономия 50 ккал/100 мл).



* Используйте цельнозерновую или нутовую муку вместо пшеничной.



* Белки вместо цельных яиц уменьшат жирность.

~Использовать для жарки сковороду с антипригарным покрытием~

Можно добавить каплю масла или использовать кулинарный спрей.

~Использовать облегченную начинку~

* Для сладких блинов — греческий йогурт и ягоды.



* Для соленых блинов — авокадо, слабосоленая рыба, овощи на пару.

Классические рецепты блинов.

Ингредиенты:

* молоко — 500 мл;



* яйца — 3 шт.;



* мука — 200 г;



* сахар — 2 ст. л;



* соль — щепотка;



* растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление.

* Взбейте яйца с сахаром и солью.



* Постепенно введите молоко и муку, избегая комков.



* Добавьте масло, дайте тесту «отдохнуть» 20 минут.



* Жарьте на среднем огне до золотистой корочки.

~Блины на кефире с кипятком~

Ингредиенты:

* кефир — 500 мл;



* мука — 320 г;



* кипяток — 250 мл;



* яйца — 2 шт.;



* соль — 0,5 ч.л.;



* сахар — 2 ст.л.;



* сода — 0,5 ч.л.;



* растительное масло — 2 ст.л.

Приготовление.

* Налейте в емкость кефир, добавьте яйца, соль, сахар и все тщательно взбейте венчиком.



* Муку с содой отправьте в кефирную смесь и тщательно перемешайте. Взбейте до однородности.



* Добавьте 250 мл кипятка и быстро, тщательно перемешайте.



* Влейте в смесь 2 столовых ложки растительного масла, замесите последний раз.



* Выпекайте на сковороде, любуясь ажурной текстурой блина с дырочками.

~Блины на дрожжах~

Ингредиенты:

* мука — 330 г;



* яйцо куриное — 1 шт;



* сахар — 20 г;



* масло сливочное — 25 г;



* молоко — 550 г;



* дрожжи сухие — 7 г;



* соль — 7 г.

Приготовление.

* Нагрейте около 100 грамм молока, высыпьте в него дрожжи, оставьте на 10 минут.



* Соедините оставшееся молоко с солью, сахаром и молоком с дрожжами. Перемешайте.



* Вбейте в смесь яйцо, добавьте муку, тщательно перемешайте до исчезновения комочков.



* Влейте в тесто растопленное масло, перемешайте еще раз.



* Оставьте тесто в теплом месте на три-четыре часа подойти. Когда тесто будет подниматься, аккуратно перемешивайте его.



* Выпекайте блины, предварительно смазав сковороду маслом.

Такие блины получаются нетонкими, но очень эластичными и крепкими. Идеальный вариант для блинчиков с начинками.

Необычные рецепты блинов.

~Блинный торт~

Своим фирменным рецептом блинного торта из книги «Когда сладко, тогда вкусно!» шеф Константин Ивлев поделился с «Газетой.Ru».

Ингредиенты:

* блины — 15 шт;



* яблоко («Симиренко») — 5 шт;



* изюм белый — 100 г;



* сливочное масло — 120 г;



* Сахар, корица молотая — по вкусу;



* фундук — 30 г;



* творог 9% — 500 г;



* лимон (для воды под яблоки) 1 шт.

Для покрытия торта:

* сметана — 500 г;



* сгущенка — 250 г;



* фундук или арахис в карамели — 250 г.

Тесто для блинов:

* молоко — 1 л;



* мука — 475 г;



* яйца — 10 шт;



* масло растительное — 200 г;



* сахар — 175 г;



* соль — 25 г.

Приготовление.

* Для блинов муку, соль, сахар смешать в глубокой миске, добавить яйца, растительное масло и молоко. Все тщательно перемешать.



* Смазать маслом сковороду. Половником или ложкой налить немного теста на разогретую сковороду и дать ему растечься по всей поверхности.



* Когда поверхность блина покроется дырочками, перевернуть блин и дать ему допечься.



* Готовые блины накрыть пищевой пленкой или завернуть в фольгу. Дать постоять 10−15 минут, чтобы блины дошли.



* Сделать лимонную воду. Опустить в нее мелко нарезанные яблоки, чтобы они не темнели.



* На сковороде растопить сливочное масло и добавить туда яблоки, изюм, полторы столовых ложки сахарного песка. Обжарить 5−7 минут.



* После того как влага вышла и яблоки начали карамелизоваться, добавить корицу по вкусу и прижарить до момента, когда появится запах жженого сахара, а на яблоках начнут появляться «паутинки» из сахара.



* Готовые яблоки выложить в миску.



* Орехи в карамели размельчить скалкой.



* На тарелку выложить блин, сверху положить начинку из яблок, выровнять и накрыть блином, вторым слоем положить чистый творог. Повторить процесс, меняя слои по очереди. На верхний блин выложить сметану и разровнять кулинарной лопаткой по всему блинному торту: сверху и с боков.



* Когда торт будет обмазан со всех сторон, полить его сверху сгущенкой и дать ей стечь вниз по всему торту.



* Сверху посыпать измельченными орехами.

~Необычные начинки для блинов~

Рецептами необычных начинок для блинчиков поделился бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru Сергей Кузнецов.

Груша с карамелью и голубым сыром.

Ингредиенты:

* груша — 1 шт.;



* сахар — 1 ст. л.;



* сливочное масло — 10 г;



* голубой сыр (дор блю, горгонзола) — 50 г;



* грецкие орехи — 20 г.

Приготовление:

* Нарежьте грушу тонкими ломтиками.



* Растопите масло в сковороде, добавьте сахар и дайте ему слегка карамелизоваться.



* Выложите грушу в масло с сахаром и обжарьте 2−3 минуты до мягкости.



* Разложите груши на блинчике, посыпьте раскрошенным голубым сыром и измельченными орехами.



* Сверните блинчик, подавайте теплым.

Блинчики с жареным баклажаном, томатами и сливочным сыром.

Ингредиенты:

* баклажан — 1 шт.;



* помидоры — 1 шт.;



* смесь пряных трав — ⅓ ч. л.;



* сливочный сыр — 100 г;



* оливковое масло — 1 ст. л.;



* бальзамический уксус — ½ ч. л.;



* соль, перец — по вкусу.

Приготовление.

* Нарежьте баклажан тонкими ломтиками, посолите и оставьте на 10 минут, затем промойте и обсушите. Покройте баклажаны смесью пряных трав.



* Обжарьте кусочки баклажана на оливковом масле до золотистой корочки.



* Нарежьте помидоры мелкими кубиками, смешайте с бальзамическим уксусом.



* Намажьте блинчики сливочным сыром, выложите сверху баклажаны и томаты, сверните рулетом.

Низкокалорийные и полезные блинчики.

Своими любимыми вариантами рецептом, которые нравятся взрослым и детям поделилась нутрициолог Юлия Попова.

~Блины из гречневой и овсяной муки~

Ингредиенты:

* 200 г овсяной муки;



* 200 г гречневой муки (можно взять муку из зеленой гречки, но у нее менее выраженный вкус);



* 4 яйца;



* 2 стакана воды;



* 2 ст. л. растительного масла;



* 1 ч. л. соды, погасить уксусом;



* соль на кончике ложки.

Приготовление.

* Все смешать с помощью венчика или миксера. Тесто должно получиться однородной консистенции, достаточно жидким, на тонкие блины.



* Выпекать на разогретой сковороде. Первый раз ее можно немного смазать маслом.



* Если блины будут рваться, добавить еще немного овсяной муки, она более клейкая.

«Шикарно сочетаются эти блины с красной рыбой, творогом, авокадо. Эту начинку можно подавать к блинам как отдельно, так и в виде пасты, предварительно перемешав ингредиенты с помощью блендера. Еще один вариант начинки к этим блинам — обжаренные с луком грибы. Подойдут даже шампиньоны или вешенки, которые сейчас есть в магазинах круглый год», — рекомендует нутрициолог.

~Нутовые блины с припеком из зелени и бекона~

Ингредиенты:

* 300 г нутовой муки;



* 3 ст. л. картофельного крахмала;



* 3 яйца;



* 1,5 стакана воды;



* 1 ст. л. растительного масла;



* 1 ч. л. соды, погашенной уксусом;



* соль на кончике ложки.

Для припека:

* по одному небольшому пучку укропа и петрушки (можно также использовать шпинат, мангольд);



* 100−150 г бекона;



* специи по вкусу (паприка, хмели-сунели, любой микс из сухих трав типа прованских, итальянских, кавказских);



* 1 ст. л. растительного масла.

Приготовить припек:

* На масле обжарить порезанный небольшими кусочками бекон, добавив специи, чтобы они успели раскрыть свой вкус.



* Туда же добавить мелко нарубленную ножом зелень, потушить 2 минуты на маленьком огне. Оставить остывать, пока готовится тесто.

Для теста:

* Смешать все составляющие до однородности. Оно должно получиться, как не очень густая сметана. Если слишком густое — добавить воды. Если жидкое — муки.



* Прямо в тесто добавить начинку, тщательно перемешать.



* Готовить на хорошо разогретой сковороде небольшого диаметра, обжаривая с двух сторон.

В этих блинах много полезной клетчатки.

~Сытные амарантовые блины на бульоне~

Ингредиенты:

* 300 г амарантовой муки;



* 2 ст. л. картофельного крахмала;



* 3 яйца;



* 1,5 стакана любого мясного или костного бульона;



* 1 ст. л. растительного масла;



* 1 ч. л. соды, погасить уксусом;



* соль на кончике ложки.

Приготовление.

* Тщательно смешать все ингредиенты, тесто должно получиться как негустая сметана.



* Печь с двух сторон на горячей сковороде. Блинчики получатся достаточно пышными, не тоненькими. И сытными за счет белка в виде бульона. Отлично подходят тем, кто набирает мышечную массу.



* Можно подавать с рубленым мясом из бульона и сметаной, смешанной с порезанной мелко зеленью.

~Кукурузные панкейки с пряной грушей~

Ингредиенты:

* 300 г кукурузной муки



* 1 ст. л. кукурузного крахмала



* 3 яйца



* 250 мл миндального молока (можно заменить на любое другое)



* 2 ст. л. растительного масла



* 1 ч. л. соды, погасить уксусом



* 3 ст. л. ложки сахара или подсластитель по вкусу



* соль на кончике ложки.

Для соуса:

* 2 твердые груши



* 50 мл воды



* 1 ч. л. яблочного уксуса



* 3 ст. л. сахара или подсластитель по вкусу



* молотые специи: кардамон, мускатный орех, сушеный имбирь, корица.

Приготовление.

* Груши очистить от кожуры, порезать небольшими кубиками. В кастрюле с толстым дном смешать с водой, сахаром, уксусом и специями, на медленном огне довести до кипения и сразу выключить. Оставить остужаться и пропитываться на 20−30 минут, пока делаете блинчики.



* Для теста все тщательно смешать до однородности. Выпекать на горячей сухой сковороде блинчики размером примерно с ладонь.



* Подавать на стол, выкладывая сверху готовые груши в сиропе.

~Сладкие кокосовые оладьи с йогуртом и ягодным дрессингом~

Ингредиенты:

* 150 г кокосовой муки;



* 100 г кокосовой стружки;



* 3 ст. л. с горкой псиллиума;



* 500 мл кефира;



* 1 ч. л. соды, погасить уксусом;



* 2 ст. л. сахара или подсластитель по вкусу.

Для дрессинга:

* любые ягоды, можно использовать свежие или замороженные;



* 3 ст. л. сахара или подсластитель по вкусу. Можно использовать мед или сироп топинамбура;



* ванилин на кончике ложки.

Приготовление.

* Ягоды смешать с сахаром или подсластителем, добавить ванилин, дать настояться 15−20 минут.



* Для теста смешать все ингредиенты и дать постоять 5 минут перед выпеканием — псиллиум и кокосовая мука очень густеют и меняют фактуру теста. В норме тесто получается достаточно густое, из него ложкой можно формировать пышные оладьи.



* Обжаривать с двух сторон на кокосовом рафинированном масле, тонко смазывая сковороду.

~Блины из цельнозерновой муки~

Своими вариантами полезных блинов поделился шеф-повар ресторанов Nouge и Kalabasa Андрей Лысогор.

Ингредиенты:

* 150 г цельнозерновой муки;



* 450 мл газированной или обычной воды или сыворотки;



* 1 яйцо;



* 1−2 ст. л. растительного масла или растопленного кокосового масла.

Приготовление:

* Предварительно нагрейте воду и смешайте с мукой, оставьте на 20−30 минут.



* Яйца взбейте с маслом, влейте в предыдушую смесь, взбейте все вместе.



* Выпекайте на горячей сковороде.

~Как сделать блины необычными~

Бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru Сергей Кузнецов советует взять несколько хитростей на заметку:

* Можно в обычное блинное тесто добавить немного цедры лимона и какао-порошок. Изделия получатся с насыщенным вкусом какао и цвета шоколада. Такие блины идеально сочетаются со сгущенным молоком, взбитым с творожным сыром.



* Сделать необычным блинное тесто можно с помощью любых фруктовых и овощных соков. Например, если добавить малиновое пюре или свекольный сок, у блинчиков получится интересный розовый цвет. Пюре из шпината сделает блины не только яркого зеленого цвета, но и полезней.



* Для приготовления блинного теста можно использовать растительное молоко, кисломолочные продукты. Например, фундучное молоко придает блинчикам легкий ореховый вкус.

Полезные блинные: советы по приготовлению.

Чтобы сделать блины полезней, нутрициолог Юлия Попова рекомендует.

* Не используйте белую пшеничную муку — в ней много не только калорий, но и глютена, который может ухудшать состояние ЖКТ и процесс пищеварения. Прекрасная альтернатива — овсяная, нутовая, амарантовая, гречневая мука. С ними выходят прекрасные несладкие блины. А для сладких подойдут кукурузная, кокосовая или миндальная. В такой муке намного больше полезных веществ и, благодаря более выраженному вкусу, блины будут необычными.



* Не лейте на сковородку много масла при жарке. Лучше добавить его прямо в тесто в небольшом количестве. Только не рафинированное подсолнечное, а оливковое, кокосовое, масло авокадо. И используйте для приготовления антипригарную сковороду.



* Откажитесь также от привычки поливать готовую стопку блинчиков растопленным сливочным маслом, это не самая полезная и совсем не обязательная привычка. Если очень сложно от нее отказаться, лучше использовать масло ГХИ и снизить его количество до минимума.



* Делайте блины не на молоке, а на воде. Или на растительном молоке: миндальном, кокосовом, фундучном, например.



* Не добавляйте в тесто много сахара. Лучше добавить сладости на уже готовый блин в виде меда или ягод.

«Чтобы блины не только стали более полезными, а еще и удивили своим вкусом, используйте то, что было в чести у наших предков: припек. Это добавленная в блин прямо в процессе готовки начинка», — советует нутрициолог.

Варианты припека:

* Мясной: любой фарш или просто измельченное мясо, заранее обжаренное с луком, специями.



* Овощной: так же заранее пассированные морковь, капуста, болгарский перец, тыква, батат, томаты, грибы в любых сочетаниях.



* Из зелени: шпината, петрушки, кинзы, мангольда. Сюда уместно добавить бекон.

Эксперт рекомендует всегда класть в такие начинки специи — это хорошо разнообразит вкус и добавит яркости любым блинчикам.

~Чтобы безглютеновые блины не рвались~

Свои хитрости существуют и при приготовлении безглютеновых блинов.

«Есть нюанс, который часто делает первый блин комом у тех, кто не знаком с особенностями безглютеновой муки: блины рвутся, так как клейкость и рыхлость у альтернативы другая, непривычная. По этой же причине плохо поднимаются оладьи», — подчеркнула Юлия Попова.

Но выход есть:

* в тесто стоит добавить на 1 яйцо больше;



* добавляем кукурузный или картофельный крахмал;



* добавляем растительное масло и тщательно перемешиваем;

