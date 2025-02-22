Создан более безопасный и экономичный метод сухого тушения кокса

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Специалисты НИУ «МЭИ» совместно с ПАО «Северсталь» разработали и запатентовали новый способ сухого тушения угольного кокса в металлургии, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Новая технология минимизирует угар (потерю) кокса и снижает концентрацию выделяемых в процессе горючих газов, повышая безопасность.
«Он (способ — прим. ТАСС) основан на организации замкнутого цикла охлаждения раскаленного кокса с использованием газа, содержащего 92−100% азота, поступающего от воздухоразделительных установок кислородной станции, для которых азот является побочным продуктом. В процессе цикла происходит замена циркулирующего газа, насыщенного горючими компонентами, инертным азотом, что минимизирует угар кокса и повышает производительность установки», — отметили в пресс-службе.
Основные преимущества технологии заключаются в предотвращении взаимодействия углерода кокса с кислородом и минимизации угара. Если до сих пор угар кокса достигает 2−6%, то новая система снижает этот показатель до 0,2−0,9%.
Представленный способ, разработанный под руководством доцента кафедры инновационных технологий наукоемких отраслей НИУ «МЭИ» Константина Строгонова, также уменьшает концентрацию горючих газов, таких как угарный газ и водород, повышая безопасность и взрывобезопасность установки сухого тушения кокса.
«Технология сухого тушения кокса с использованием технического азота является важным шагом вперед в развитии коксохимической промышленности. Она не только повышает энергоэффективность и безопасность процессов, но и способствует экономии сырьевых и энергетических ресурсов. Благодаря адаптации к существующим установкам и снижению экологической нагрузки эта разработка имеет большой потенциал для широкого внедрения в металлургической отрасли», — рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.