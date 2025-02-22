Создан более безопасный и экономичный метод сухого тушения кокса

«Технология сухого тушения кокса с использованием технического азота является важным шагом вперед в развитии коксохимической промышленности. Она не только повышает энергоэффективность и безопасность процессов, но и способствует экономии сырьевых и энергетических ресурсов. Благодаря адаптации к существующим установкам и снижению экологической нагрузки эта разработка имеет большой потенциал для широкого внедрения в металлургической отрасли», — рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.