Гололедица и до +1°С ожидаются в Беларуси в субботу

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси в субботу, сообщили в Белгидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода и будет в основном без осадков. Утром местами возможен слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер южный 4−9 м/с.
Дневная температура воздуха будет колебаться от −5 до +1°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам.
В Минске и Гомеле в субботу ожидается переменная облачность без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до отметки −2…-4°C. В Минске ветер южный 4−9 м/с, а в Гомеле — неустойчивый 1−3 м/с.
В Витебске и Могилеве прогнозируются схожие погодные условия: переменная облачность, без осадков, гололедица, −1…-3°, ветер южный.
В Гродно и Бресте немного теплее: 0…-2°C и 0…+2°C соответственно. В этих областных центрах сегодня ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-восточный 4−9 м/с.
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