Гололедица и до +1°С ожидаются в Беларуси в субботу

В Минске и Гомеле в субботу ожидается переменная облачность без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до отметки −2…-4°C. В Минске ветер южный 4−9 м/с, а в Гомеле — неустойчивый 1−3 м/с.