Транспортная прокуратура проверит инциденты с судами в Азовском море

Напомним, в феврале 2025 года недалеко от Азовского порта начал тонуть сухогруз «Павел Грабовский», который с кукурузой направлялся из порта Ростова-на-Дону в Турцию. Предварительно, в районе села Семибалки судно напоролось носовой частью на глыбу льда, и после этого появилась пробоина.