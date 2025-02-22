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Транспортная прокуратура проверит инциденты с судами в Азовском море

Безопасность ледокольной проводки проверят в Ростовской области после инцидентов с судами.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области Южная транспортная прокуратура проверит происшествия с судами в Азовском море.

— По поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова Волго-Донской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства в процессе ледокольной проводки, — готовится в сообщении надзорного ведомства.

После проверки при необходимости рассмотрят меры реагирования.

Напомним, в феврале 2025 года недалеко от Азовского порта начал тонуть сухогруз «Павел Грабовский», который с кукурузой направлялся из порта Ростова-на-Дону в Турцию. Предварительно, в районе села Семибалки судно напоролось носовой частью на глыбу льда, и после этого появилась пробоина.

Несколько дней команда пыталась своими силами справиться с поступающей водой, но потом запросили помощь с берега. После этого к месту происшествия были направлены два ледокола.