Транспортная прокуратура проверит инциденты с судами в Азовском море

В Ростовской области Южная транспортная прокуратура проверит происшествия с судами в Азовском море.
— По поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова Волго-Донской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства в процессе ледокольной проводки, — готовится в сообщении надзорного ведомства.
После проверки при необходимости рассмотрят меры реагирования.
Напомним, в феврале 2025 года недалеко от Азовского порта начал тонуть сухогруз «Павел Грабовский», который с кукурузой направлялся из порта Ростова-на-Дону в Турцию. Предварительно, в районе села Семибалки судно напоролось носовой частью на глыбу льда, и после этого появилась пробоина.
Несколько дней команда пыталась своими силами справиться с поступающей водой, но потом запросили помощь с берега. После этого к месту происшествия были направлены два ледокола.