Черный лесоруб из Качуга заплатит более 90 тысяч за причиненный ущерб

Черный лесоруб из Качуга обязан возместить ущерб, который он причинил объектам животного мира и среде их обитания. Об этом сообщает ИА Байкал24 со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.
Установлено, что мужчина незаконно вырубил лес на территории Качугского района, после совершенного преступления на него завели уголовное дело. Согласно расчетам экспертов, он остался должен более 90 тысяч рублей.
— Тогда прокуратура обратилась в суд с иском, где требовали взыскать с лесоруба в бюджет Качугского района суммы причиненного ущерба, — прокомментировали в агентстве.
Требование удовлетворили, а значит, мужчина вернет весь долг. За исполнением решения проследит прокуратура района.
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