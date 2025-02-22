Уроженка Красноярска Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA-1000

21 февраля уроженка Красноярска Мирра Андреева стала самой молодой в истории теннисисткой, вышедшей в финал турнира категории WTA-1000. Призовой фонд соревнований составляет почти 3,7 миллиона долларов.
В пятницу россиянка за два часа обыграла в полуфинале Елену Рыбакину, представляющую Казахстан. Матч закончился со счетом 6:4, 4:6, 6:3.
Таким образом, Андреева достигла решающей стадии состязания в возрасте 17 лет и 298 дней. После победы она гарантированно станет первой ракеткой России.
В финале спортсменка встретится с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой и датчанкой Кларой Таусон.
Ранее мы писали, что красноярский «Сокол» по буллитам обыграл «СКА-Неву» на выезде. Матч прошел в рамках регулярного чемпионата ВХЛ и завершился со счетом 2:3.