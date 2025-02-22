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Ограничение движения ввели на трассах в семи регионах Казахстана

«КазАвтоЖол» ввёл ограничения на 10 республиканских автомобильных дорогах в семи областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Акмолинская область: ограничение введено на автодороге «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница РФ» на участке от километра 856 до 915 (граница Северо-Казахстанской области — поселок Жаксы).

Актюбинская область: ограничения введены на автодорогах «Актобе — Уральск — граница РФ» на участке от километра 526 до 618 (граница Западно-Казахстанской области — поселок Кобда), «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ» на участках от километра 14 до 255 (город Актобе — село Карауылкелды) и от километра 255 до 337 (от села Карауылкелды до границы Атырауской области), «Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» на участках от километра 776 до 1240 (город Актобе — граница Кызылординской области) и от километра 22 до 99 (город Актобе — граница РФ).

Атырауская область: ограничение введено на автодороге «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ» на участках от километра 337 до 492 (граница Актюбинской области — село Макат) и от километра 492 до 603 (село Макат — город Атырау), а также на автодороге «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайотес — Шетпе — Жетыбай — Актау» на участке от километра 3 до 120 (село Доссор — село Кульсары).

Западно-Казахстанская область: ограничение введено на автодороге «Актобе — Уральск — граница РФ» на участке от километра 394 до 526 (поселок Жымпиты — граница Актюбинской области).

Область Жетісу: ограничение введено на автодороге «Ушарал-Достык-граница КНР» на участке от километра 84 до 164 (поселок Коктума — станция Достык).

Кызылординская область: ограничение введено на автодороге «Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» на участке от километра 1240 до 1362 (граница Актюбинской области — город Аральск).

Северо-Казахстанская область: ограничение введено на автодороге «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница РФ» на участке от километра 846 до 856 (граница Акмолинской области — поворот на село Тахтаброт).

В настоящее время для содержания дорог задействованы 285 единиц спецтехники и 543 специалиста.

говорится в сообщении «КазАвтоЖола»