Ограничение движения ввели на трассах в семи регионах Казахстана

Актюбинская область: ограничения введены на автодорогах «Актобе — Уральск — граница РФ» на участке от километра 526 до 618 (граница Западно-Казахстанской области — поселок Кобда), «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ» на участках от километра 14 до 255 (город Актобе — село Карауылкелды) и от километра 255 до 337 (от села Карауылкелды до границы Атырауской области), «Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» на участках от километра 776 до 1240 (город Актобе — граница Кызылординской области) и от километра 22 до 99 (город Актобе — граница РФ).