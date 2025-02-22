Творческий мастер-класс и выставка «Животные — герои Великой Отечественной войны»: что посетить 23 февраля в казанском зооботсаду

Кроме того, в этот день откроется выставка с работами участников XХI форума анималистической скульптуры «Животные — герои Великой Отечественной войны». Свои работы отправляли ученики казанских художественных школ. Среди экспонатов можно увидеть бегемота Красавицу, верблюда Яшку, добермана Леди и других животных. Выставка расположится в павильоне «Жираф».