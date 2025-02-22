Творческий мастер-класс и выставка «Животные — герои Великой Отечественной войны»: что посетить 23 февраля в казанском зооботсаду

Завтра, 23 февраля, в казанском зооботсаду пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Так, желающие могут посетить творческий мастер-класс и выставку «Животные — герои Великой Отечественной войны».
В 11:00 на территории «Река Замбези» в павильоне «Приматы» пройдет творческий мастер-класс для детей.
Кроме того, в этот день откроется выставка с работами участников XХI форума анималистической скульптуры «Животные — герои Великой Отечественной войны». Свои работы отправляли ученики казанских художественных школ. Среди экспонатов можно увидеть бегемота Красавицу, верблюда Яшку, добермана Леди и других животных. Выставка расположится в павильоне «Жираф».
Посетителей будут ждать по адресу: ул. Хади Такташа, 120. Вход на территорию пространства — по билету, а сами мероприятия бесплатные, сообщает пресс-служба зооботсада.