Двух малышей в Уфе вызволили из запертой квартиры

Прибывшие на место спасатели также почувствовали запах гари — оказалось, старший ребенок включил плиту и пища подгорела.
«Специалисты быстро вскрыли дверь. К счастью, дети не пострадали», — прокомментировали в УГЗ.
Двухлетний и восьмимесячный малыши в Уфе заперлись в квартире на замок-ночник, передает Управление гражданской защиты столицы. Как рассказали в ведомстве, в этом время их мама вышла из дома за молоком.
Прибывшие на место спасатели также почувствовали запах гари — оказалось, старший ребенок включил плиту и пища подгорела.
«Специалисты быстро вскрыли дверь. К счастью, дети не пострадали», — прокомментировали в УГЗ.