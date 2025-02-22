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Двух малышей в Уфе вызволили из запертой квартиры

Двухлетний и восьмимесячный малыши в Уфе заперлись в квартире на замок-ночник, передает Управление гражданской защиты столицы. Как рассказали в ведомстве, в этом время их мама вышла из дома за молоком.

Источник: Башинформ

Прибывшие на место спасатели также почувствовали запах гари — оказалось, старший ребенок включил плиту и пища подгорела.

«Специалисты быстро вскрыли дверь. К счастью, дети не пострадали», — прокомментировали в УГЗ.