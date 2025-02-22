На озере Кашкадан в Уфе провели аэрацию

О проведенной аэрации водоема в своем телеграме сообщил глава Октябрьского района Антон Тарасов.
Для безопасности лунки огородили. Настоятельно прошу родителей следить за своими детьми, чтобы избежать несчастных случаев.
На озере Кашкадан в уфимском микрорайоне Сипайлово установили специальный компрессор, обеспечивающий поступление воздуха.
О проведенной аэрации водоема в своем телеграме сообщил глава Октябрьского района Антон Тарасов.
Для безопасности лунки огородили. Настоятельно прошу родителей следить за своими детьми, чтобы избежать несчастных случаев.