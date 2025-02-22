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На озере Кашкадан в Уфе провели аэрацию

На озере Кашкадан в уфимском микрорайоне Сипайлово установили специальный компрессор, обеспечивающий поступление воздуха.

Источник: Ссоцсети Антона Тарасова

О проведенной аэрации водоема в своем телеграме сообщил глава Октябрьского района Антон Тарасов.

Для безопасности лунки огородили. Настоятельно прошу родителей следить за своими детьми, чтобы избежать несчастных случаев.

призвал чиновник
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