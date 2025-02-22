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Регионы Беларуси продолжают создавать единые диспетчерско-дежурные службы

В состав служб входят различные организации, в том числе районные больницы, отделения внутренних дел и предприятия ЖКХ.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Единая дежурно-диспетчерская служба будет создана в Дятловском районе Гродненской области, соответствующее решение принял местный райисполком, документ официально опубликован в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

В состав службы войдут шесть организаций, среди них Дятловский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, районный отдел внутренних дел, дорожное ремонтно-строительное управление № 119 предприятия «Гроднооблдорстрой», Дятловская центральная районная больница, Дятловский район электрических сетей филиала «Волковысские электрические сети» и районное предприятие жилищно-коммунального хозяйства.

Как говорится в документе, служба создается для получения возможности обращаться за экстренной помощью по телефонным номерам «101» и «112». Также это позволит повысить оперативность реагирования и взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Руководить службой будет Дятловский РОЧС через центр оперативного управления.

Ранее аналогичные решения приняли власти белорусской столицы, Минской области и некоторых регионов. Самая большая единая дежурно-диспетчерская служба будет создана в Минске, в нее войдет более 20 различный организаций.

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