Регионы Беларуси продолжают создавать единые диспетчерско-дежурные службы

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Единая дежурно-диспетчерская служба будет создана в Дятловском районе Гродненской области, соответствующее решение принял местный райисполком, документ официально опубликован в субботу на Национальном правовом интернет-портале.
В состав службы войдут шесть организаций, среди них Дятловский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, районный отдел внутренних дел, дорожное ремонтно-строительное управление № 119 предприятия «Гроднооблдорстрой», Дятловская центральная районная больница, Дятловский район электрических сетей филиала «Волковысские электрические сети» и районное предприятие жилищно-коммунального хозяйства.
Как говорится в документе, служба создается для получения возможности обращаться за экстренной помощью по телефонным номерам «101» и «112». Также это позволит повысить оперативность реагирования и взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Руководить службой будет Дятловский РОЧС через центр оперативного управления.
Ранее аналогичные решения приняли власти белорусской столицы, Минской области и некоторых регионов. Самая большая единая дежурно-диспетчерская служба будет создана в Минске, в нее войдет более 20 различный организаций.
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