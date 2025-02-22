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Памятник принцессе Ольденбургской установят под Воронежем

Власти надеются, что новая достопримечательность станет дополнительным фактором притяжения туристов в воронежский регион. Памятник принцессе планируют установить, разумеется, во дворе дворцового комплекса Ольденбургских в Рамонском районе.

Источник: 36on

Губернатор Александр Гусев отметил, что деньги на установку памятника выделяет не из бюджета. Концепция скульптуры сейчас находится на стадии проработки. Кстати, в этом году в комплексе будут отмечать 180-летие со дня рождения принцессы.

Решение увековечить память принцессы Ольденбургской было принято в связи с ее немалыми заслугами в развитии Воронежской области, подчеркнул глава региона:

«Она многое сделала для Рамони: реконструировала сахарный завод, открыла рафинадный цех, построила “паровую фабрику конфет и шоколада”, организовала соединение железнодорожной веткой Рамони и станции Графская. Значительную часть жизни она посвятила общественной и благотворительной деятельности», — рассказал Александр Гусев.

Также губернатор отметил, что он продолжает контролировать процесс восстановительных работ дворцового комплекса, на днях в облправительстве обсудили возможность ускорения некоторых этапов реконструкции.

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