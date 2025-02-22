Памятник принцессе Ольденбургской установят под Воронежем

Губернатор Александр Гусев отметил, что деньги на установку памятника выделяет не из бюджета. Концепция скульптуры сейчас находится на стадии проработки. Кстати, в этом году в комплексе будут отмечать 180-летие со дня рождения принцессы.
Решение увековечить память принцессы Ольденбургской было принято в связи с ее немалыми заслугами в развитии Воронежской области, подчеркнул глава региона:
«Она многое сделала для Рамони: реконструировала сахарный завод, открыла рафинадный цех, построила “паровую фабрику конфет и шоколада”, организовала соединение железнодорожной веткой Рамони и станции Графская. Значительную часть жизни она посвятила общественной и благотворительной деятельности», — рассказал Александр Гусев.
Также губернатор отметил, что он продолжает контролировать процесс восстановительных работ дворцового комплекса, на днях в облправительстве обсудили возможность ускорения некоторых этапов реконструкции.