Губернатор Демешин встретился с участниками первого в Хабаровске форума «Защитник Отечества»

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с заместителем командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе — начальником военно-политического управления генерал-лейтенантом Романом Грековым, а также с участниками специальной военной операции и военными корреспондентами. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы регионального правительства.
Встреча состоялась в преддверии краевого военно-патриотического форума «Защитник Отечества», который пройдёт в Хабаровске 23 февраля. Жители и гости краевой столицы смогут увидеть современное оружие и боевые машины России, а также захваченное во время проведения СВО трофейное оружие и технику производства стран НАТО, принять участие в творческих встречах.
Дмитрий Демешин отметил, что Хабаровский край с первых дней специальной военной операции оказывает помощь бойцам на передовой, поддерживает участников СВО и их семьи. Регион предоставляет автомобили, квадрокоптеры, средства связи и радиоэлектронной борьбы, прицелы, медикаменты, пиломатериалы, а также осуществляет ремонт двигателей и агрегатов. В крае налажено производство вездеходов багги, беспилотных летательных аппаратов и самоходных тележек. Для участников спецоперации и членов их семей предусмотрено 39 мер социальной поддержки. Одним из первых в стране открылся и активно работает филиал фонда «Защитники Отечества».
— Общероссийская акция «Мы вместе» стала настоящим общенародным движением. Жители края собрали более 360 тонн гуманитарных грузов. Это большой объём. Меня радует, что помогают не только члены семей военнослужащих, но и огромное количество людей, далёких от военной службы. У них болит душа. Это всеобщий порыв людей, которые думают о вас. Уверен, что и в крае, и в стране их становится всё больше, — подчеркнул Дмитрий Демешин, обращаясь к участникам СВО.
Заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе генерал-лейтенант Роман Греков рассказал, что Хабаровский край — четвёртый регион Дальневосточного федерального округа, который посещает делегация военнослужащих, командированных из зоны проведения СВО. Цель визита — наладить тесное взаимодействие на местах, встретиться с молодёжью, семьями участников спецоперации и оценить работу фонда «Защитники Отечества». Центральным мероприятием станет военно-патриотический форум «Защитник Отечества». Всё готово к его проведению.
— Мы любим Хабаровский край, наш Хабаровск — город воинской славы. Мы убеждены, что всё, что делается здесь, мы приумножим совместными усилиями. Мы достигнем всех поставленных целей, только если будем тесно сотрудничать, — заявил Роман Греков.
Генерал-лейтенант поблагодарил губернатора и правительство региона за плодотворное сотрудничество и выразил уверенность в том, что Хабаровский край справится со всеми задачами.
В ходе встречи военнослужащие смогли задать Дмитрию Демешину интересующие их вопросы и поделиться проблемами, с которыми сталкиваются они и их семьи. Среди них вопросы об участии в региональной программе обучения «Герои Vостока», поддержке производителей дронов и другой техники для нужд СВО, приобретении жилья и другие.
— Самое главное — это слова нашего президента, когда он начинал специальную военную операцию: «Победа будет за нами». Думаю, в этом никто не сомневается, и я вижу высокий боевой дух, — отметил Дмитрий Демешин, подводя итоги встречи. — Ещё раз хочу выразить вам благодарность за то, что вы своим отношением к Родине и уважением к себе доказываете и доказали, что вы — настоящие защитники. И за это вам спасибо. И не только текущее, сиюминутное, но и системное и постоянное.
Губернатор подчеркнул, что поддержка участников СВО останется одним из главных направлений в работе краевых и муниципальных органов власти.
— Вы — наш абсолютный приоритет! Поздравляю вас с наступающим Днём защитника Отечества! Я выражаю вам искреннюю благодарность от своего имени и от имени всех жителей Хабаровского края за то, что вы уже сделали и делаете. Вы — наши родные, и мы поддерживаем вас сегодня и всегда. Честь имею! — сказал Дмитрий Демешин.