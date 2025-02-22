Губернатор Демешин встретился с участниками первого в Хабаровске форума «Защитник Отечества»

— Самое главное — это слова нашего президента, когда он начинал специальную военную операцию: «Победа будет за нами». Думаю, в этом никто не сомневается, и я вижу высокий боевой дух, — отметил Дмитрий Демешин, подводя итоги встречи. — Ещё раз хочу выразить вам благодарность за то, что вы своим отношением к Родине и уважением к себе доказываете и доказали, что вы — настоящие защитники. И за это вам спасибо. И не только текущее, сиюминутное, но и системное и постоянное.