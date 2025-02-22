Типичный приморец — не ЗОЖник: Примстат о мужчинах в цифрах

Типичный приморский мужчина — это городской житель, который не является ЗОЖником, но при этом в большинстве своем не курит. В преддверие 23 февраля Примстат рассказал о том, как выглядит мужская половина региона, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным территориального органа статистики, на начало 2024 года в Приморском крае проживало 843,7 тысячи мужчин или 47% от общего числа жителей края. Из них 78% — в городской местности.
Распределение мужского населения по основным возрастным группам сложилось следующим образом: в возрасте 0−15 лет находятся 19%, в трудоспособном возрасте (16−62 лет) — 66% и 15% составляют мужчины 63 лет и старше. Средний возраст приморских мужчин составил 38,5 лет.
Считается, что здоровый образ жизни — это сила. Но именно «сильная» половина жителей Приморья так не считает, отмечают в Примстате.
По данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения, лишь 3% приморских мужчин являются «зожниками», 8% — ежедневно включают в свой рацион рекомендуемое количество овощей и фруктов (не менее 400 г.), 15% — организовано занимаются физкультурой и спортом, 30% — занимаются физкультурой самостоятельно. 68% приморских мужчин не курят.
Чаще всего мужчины связывают себя узами брака в возрасте от 25 до 30 лет (21% — всех брачующихся мужчин). Недостатка в женихах в крае не наблюдается — на 10 парней в возрасте 18−30 лет приходится девять девушек.
В 2024 году в составе рабочей силы края 51% составляли мужчины, уровень их занятости — 71%. Среди занятых мужчин доля с высшим образованием составила 28%. Средний возраст занятого мужчины — 43 года.
Среди индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Приморского края, 56% представители сильного пола. Наибольшее количество «предприимчивых мужчин» в возрастной группе 30−39 лет.
Самыми «мужскими» видами деятельности являются «Энергетика», «Строительство», «Транспортировка и хранение» и «Добыча полезных ископаемых».