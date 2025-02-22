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Сушеный чернослив из Узбекистана попал под запрет продаж в Беларуси

Госстандарт запретил продавать в Беларуси сушеный чернослив из Узбекистана.

Источник: Комсомольская правда

Сушеный чернослив из Узбекистана попал под запрет продаж в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Госстандарта.

В сообщении сказано, что под запрет продаж попал чернослив сушеный без косточки сорта «Испанка», изготовителем которого является компания Bulung ur gold fruits (Узбекистан). При проверке выяснилось, что в момент производства чернослива применялись консерванты сорбат калия (Е202) вместе с бензойной кислотой (Е210). Они заявлены изготовителем в маркировке. В Госстандарте подчеркивают, что их использование при производстве сухофруктов не допускается. Чернослив запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 26 февраля 2025 года.

экономика