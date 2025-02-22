В МИСИС улучшили изготовление керамических форм

Для изготовления деталей газотурбинных двигателей традиционно используются жаропрочные сплавы на основе никеля. Литье в керамические формы позволяет получать отливки высокой точности. Для крупногабаритных тонкостенных отливок обычно используют модели из карбамида. Однако при этом в качестве связующего вещества используется этилсиликат, который требует использования токсичных и пожароопасных растворителей.