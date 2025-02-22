В МИСИС улучшили изготовление керамических форм

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Специалисты НИТУ МИСИС создали новую технологию изготовления керамических форм для крупногабаритных отливок из жаропрочных никелевых сплавов в интересах авиа- и космической отрасли. Как сообщили в пресс-службе университета, ученые нашли способ заменить ядовитые растворители водой.
Для изготовления деталей газотурбинных двигателей традиционно используются жаропрочные сплавы на основе никеля. Литье в керамические формы позволяет получать отливки высокой точности. Для крупногабаритных тонкостенных отливок обычно используют модели из карбамида. Однако при этом в качестве связующего вещества используется этилсиликат, который требует использования токсичных и пожароопасных растворителей.
«В НИТУ МИСИС разработали технологию получения керамических оболочек с использованием модели на основе карбамида и водного связующего вместо раствора этилсиликата. Чтобы водное связующее не растворило внешний слой моделей, были разработаны защитные покрытия. Они также минимизируют риск отслоения оболочки и не допускают дефектов на поверхности отливки», — сообщили в пресс-службе.
Как отметила ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова, разработка коллектива под руководством профессора Владимира Белова отличается не только экологичностью, но и экономичностью: такое связующее значительно дешевле гидролизованного раствора этилсиликата. Таким образом, по оценке ректора, решается одна из важных прикладных задач ведущих авиационных предприятий. С помощью нового метода уже изготовлены наружные корпуса камеры сгорания газотурбинного двигателя, которые награждены медалью 29-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо».