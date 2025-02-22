Молдова в юбилей Победы: общественники поддерживают ветеранов, режим лишает их матпомощи

В мероприятии приняли участие представители общественных ветеранских, поисковых, молодежных и этнокультурных организаций, политических партий и движений, дипломатического корпуса России, Белоруссии и Казахстана.
Главной темой встречи стало объединение патриотически настроенных общественно-политических сил для достойной встречи юбилея Победы советского народа над фашистской Германией.
В ходе заседания был оглашён проект плана мероприятий и акций, предусматривающий благоустройство воинских памятников и захоронений, оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, проведение просветительских и молодежных встреч на военно-историческую тематику.
Ранее Год 80-летия Победы объявили в Гагаузии. В рамках празднования юбилея в автономии планируется проведение тематических выставок, школьных экскурсий и работ по восстановлению могил красноармейцев, павших в борьбе с фашизмом.
День народного сопротивления
Важность заседания комитета «Победа» в Молдове трудно переоценить еще и потому, что мероприятия к 80-летию проходят в стране на фоне откровенного потворства правящего режима реваншистским и нацистским идеям. Чего стоит только скандал вокруг учебника по истории, где прямым текстом сообщается, что нацистский преступник Антонеску был «эффективным менеджером».
Однако для граждан Молдовы 9 мая стало не просто Днем Победы, а днем народного сопротивления, такое мнение в телеэфире высказал глава комитета Алексей Петрович.
Наблюдая за тем, как прошли президентские выборы с десятками нарушений, результаты переписи, которые показали, что в Молдове живут молдаване, газовый кризис, казалось бы, какое отношение это имеет к 9 Мая? Самое прямое, потому что ни один день в календаре, ни один праздник не собирает столько людей!
Алексей Петрович привел и несколько цифр: так, в прошлом году в праздник Победы на улицы молдавских городов и сел вышли выше полумиллиона человек. Он рассчитывает, что в юбилейный год желающих отметить праздник и прийти с цветами к мемориалам воинской славы будет еще больше.
Дело в той самой «пружине», которая сжимается все больше и больше от бездумных действий наших властей.
Медали для ветеранов
Как сообщили российскому информагентству в посольстве РФ, проживающие в Молдове ветераны Великой Отечественной войны получат российские юбилейные медали «80-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945».
Принято решение о вручении 400 медалей, из которых свыше трех десятков будут вручены жителям правого берега Днестра.
Процесс награждения, скорее всего, начнется в апреле при поддержке местных ветеранских организаций, которые приветствовали эту инициативу.
Правящий в Молдове режим партии PAS во главе с президентом страны Майей Санду ранее отказался от учреждения собственной медали, а также использования учрежденной в СНГ единой медали.
Правящей PAS не до солдат Великой Отечественной
О каких медалях можно говорить, когда режим PAS отказывается даже от выделения материальной помощи ветеранам Великой Отечественной! С такой инициативой к правящему большинству в парламенте обратились на этой неделе депутаты от оппозиции. Так, депутат-социалист Татьяна Кунецки отметила, что, по состоянию на 31 января, согласно данным Национальной кассы соцстрахования, в Молдове в живых оставалось всего 22 ветерана Великой Отечественной, и что их необходимо поддержать в преддверии 80-летия Победы.
Фракция Блока коммунистов и социалистов выступила с инициативой о выделении ветеранам единовременной помощи к 9 Мая в размере 10 тысяч леев (это примерно 530 долларов и почти столько же в евро).
Однако в ответной реплике спикер парламента Игорь Гросу, лидер PAS, заявил, что «правительство и так каждый год выделяет ветеранам помощь, и пусть правительство само объявит об этом». Разумеется, правящее большинство инициативу не поддержало.
В комитете «Победа» такая позиция не могла не вызвать возмущение. Слова Гросу там назвали «наглой и подлой ложью».
А министр культуры Молдовы Серджиу Продан и вовсе договорился до того, что «не видит разницы» между советскими и фашистскими солдатами. Так он ответил на вопрос журналистов о бюджетах на ремонт памятников воинам-освободителям в честь 80-летия Победы. Отметим, что дед Продана сражался на стороне Красной армии и погиб под Калининградом, где похоронен в братской могиле.
Своими силами
Однако позиция правящего режима не означает, что ветераны в Молдове останутся без внимания. До Дня Победы еще есть время, а вот День защитника Отечества — уже, что называется, на носу. Представители оппозиционного политического блока «Победа» поздравили ветеранов Великой Отечественной и вручили им подарки.
Поздравления получили Владимир Иванович Филандин, Алексей Иннокентьевич Ларионов, а также блокадник Юрий Егоров.
К сожалению, мы видим, как некоторые силы пытаются сейчас переписать историю, пытаются рассказывать сказки молодому поколению, забывают историческую правду.
Каждый живой участник Великой Отечественной — это история, это правда тех событий, отметила депутат Регина Апостолова.
Мы должны чтить и помнить их подвиг. Мы приходим к нашим ветеранам не только 9 мая, но и 23 февраля, 22 июня, 24 августа, а также в их дни рождения. Это будет продолжаться, пока они живы.
Национальный Координационный Комитет «Победа» также проведет 23 февраля акцию, посвященную 107-ю годовщине создания Рабоче-крестьянской Красной армии, разгромившей фашизм. На мемориале «Вечность» в Кишиневе пройдет церемония возложения цветов к памятникам и братским могилам.