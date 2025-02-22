Молдова в юбилей Победы: общественники поддерживают ветеранов, режим лишает их матпомощи

О каких медалях можно говорить, когда режим PAS отказывается даже от выделения материальной помощи ветеранам Великой Отечественной! С такой инициативой к правящему большинству в парламенте обратились на этой неделе депутаты от оппозиции. Так, депутат-социалист Татьяна Кунецки отметила, что, по состоянию на 31 января, согласно данным Национальной кассы соцстрахования, в Молдове в живых оставалось всего 22 ветерана Великой Отечественной, и что их необходимо поддержать в преддверии 80-летия Победы.