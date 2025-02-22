Старейший житель владивостокского океанариума переехал в новый дом

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что после реконструкции здания на Батарейной появится филиал Национального центра «Россия» с экспозицией о достижениях России и региона. Открыть новое учреждение планируют уже в сентябре 2025 года, а до этого времени там проведут капитальный ремонт.