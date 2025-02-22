Старейший житель владивостокского океанариума переехал в новый дом

Спустя 34 года старейший житель муниципального океанариума на Батарейной во Владивостоке обрел новый дом. Гигантского осетра на время перевезли в хозяйство, специализирующееся на рыбоводстве, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.
Как поделился исполняющий обязанности директора МБУ «Лазо» Борис Киричевский, осетр будет находиться на карантине до конца марта:
«Условия у него отличные, питается три раза в день. Температура воды комфортная, мы тщательно следим за этим. Клинический осмотр проводится каждый день».
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что после реконструкции здания на Батарейной появится филиал Национального центра «Россия» с экспозицией о достижениях России и региона. Открыть новое учреждение планируют уже в сентябре 2025 года, а до этого времени там проведут капитальный ремонт.