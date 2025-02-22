Губернатор Травников поздравил новосибирцев с Днем Защитника Отечества

Мы вместе стоим на рубежах нашего Отечества, когда происходит служение на СВО. Мы вместе молимся за тех, кто там стоит. Мы вместе помогаем и поддерживаем членов их семей. Мы вместе боремся за то, чтобы правда, истина и мир были в земле нашей, сообщил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.