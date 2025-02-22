Губернатор Травников поздравил новосибирцев с Днем Защитника Отечества

Власти Новосибирской области поздравили новосибирцев с наступающим Днем защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона накануне праздника.
Там, на Донбассе, в Новороссии, наши земляки, наши бойцы выполняют с оружием в руках очень сложную боевую солдатскую работу. Выполняют достойно, в очередной раз доказывая — ни у одного агрессора не получится ущемить наши интересы или захватить наши исконные земли, сообщил губернатор Андрей Травников.
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив присоединился к поздравлениям. Глава новосибирской епархии РПЦ напомнил о значимости воинского служения.
Мы вместе стоим на рубежах нашего Отечества, когда происходит служение на СВО. Мы вместе молимся за тех, кто там стоит. Мы вместе помогаем и поддерживаем членов их семей. Мы вместе боремся за то, чтобы правда, истина и мир были в земле нашей, сообщил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.