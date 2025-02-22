Запустили новый электропоезд по маршруту «Биробиджан — Хабаровск»

Начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде добавил, после внедрения технологии пассажиропоток поездов возрастет. За предыдущий год жители области стали чаще отдавать предпочтение путешествиям по железнодорожным путям, а именно 4% от населения.