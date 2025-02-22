Запустили новый электропоезд по маршруту «Биробиджан — Хабаровск»

До 2027 года на магистраль выйдут еще два подобных транспорта, сообщает пресс-служба правительства Еврейской автономной области.
Начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде добавил, после внедрения технологии пассажиропоток поездов возрастет. За предыдущий год жители области стали чаще отдавать предпочтение путешествиям по железнодорожным путям, а именно 4% от населения.
Электропоезда отличаются удобством использования для маломобильных пассажиров. Салон оснащен комфортабельной мебелью, качественным видеонаблюдением, а также вагоны отличаются системой микроклимата, обеззараживания воздуха, тепло- и звукоизоляцией.