«СКА-Нефтяник» в Хабаровске разгромил «Родину», установив два клубных рекорда

К сожалению для кировских болельщиков, а они на матче тоже были, причем немало, больше себе забить армейцы не дали. Сами же продолжали наращивать разницу в счете. На 72 минуте они превзошли динамовцев в количестве забитых «Родине» мячей в одной игре этого сезона. Затем на 85 минуте они перекрыли свое прежнее достижение по разнице забитых и пропущенных мячей в одном матче, сделав ее +18 (было +17), а потом одержали победу с самым крупным счетом в истории выступления команды в чемпионатах страны — 22:3. Во втором тайме забили: Александр Антипов, Владислав Кузнецов, Семен Чупин, Алан Джусоев, дважды Дмитрий Сидоров, Александр Егорычев и Владимир Каланчин, ну, а завершил разгром молодой нападающий Тимур Стариков. Это был его первый гол в Суперлиге. Итог матча: 22:3.