«СКА-Нефтяник» в Хабаровске разгромил «Родину», установив два клубных рекорда

В этом чемпионате с каким счетом они только не проигрывали. Пока больше всего в ворота кировчан забросили московские динамовцы — 17 мячей в матче, который состоялся в «Крылатском» в День всех влюбленных. Это была середина продолжительного выездного тура для команды из города, известного Дымковской игрушкой. До этого «Родина» неплохо сыграла в Новосибирске, затем хорошо отыграла в Абакане, а вот выезд в Москву выдался не самым удачным. Затем последовало поражение в Иркутске, и потом только кировчане прибыли в Хабаровск. Непростое испытание для команды, в основном состоящей из молодежи и имеющей очень короткую скамейку запасных.
Что касается «СКА-Нефтяника», то он в прошлом матче сделал уверенную заявку на «малую бронзу» чемпионата, обыграв в личном противостоянии московское «Динамо». До этого команды шли нос в нос, имея равное количество побед, поражений, ничьих и, конечно, очков. Третью строчку в первенстве хабаровские армейцы занимали только по дополнительным показателям. Положение было весьма шатким — особенно после того, как москвичи отгрузили «Родине» 17 мячей. Очная встреча в Хабаровске позволила расставить все точки над «i». Уверенная победа со счетом 11:5, когда «Динамо» почему-то «забыло» выйти на второй тайм, позволила хабаровчанам закрепиться на третьей строчке турнирной таблицы регулярного чемпионата. Теперь оставалось не проиграть в оставшихся трех матчах.
Игра с «Родиной» завершает домашнюю серию дальневосточников, затем будет выезд в Новосибирск и Абакан. В целом не самый напряженный маршрут, позволяющий уже начинать присматриваться к претендентам на шестую строчку таблицы «регулярки». А это либо «Старт», либо хорошо знакомая хабаровским болельщикам «Байкал-Энергия». Иркутяне не так давно знатно потрепали нервы дальневосточникам — с «Байкалом» были очень непростые матчи в плей-оффе прошлого сезона. Впрочем, было интересно. С нижегородцами такого опыта нет. Посмотрим, как сложится. Тем более что они сегодня проводят матч с «Саянами» и вполне могут обойти «Байкал-Энергию», играющую с «Динамо».
В этот раз армейцы решили не откладывать решение задач в долгий ящик и сразу взять быка за рога. Началось все с дубля Владимира Каланчина, уже к третьей минуте сделавшего счет 2:0 в пользу хабаровчан. На этом армейцы не остановились и продолжали наращивать преимущество, острыми атаками и разрезающими передачами продолжавших разрушать оборону гостей. Честно говоря, кировская защита не справлялась с нападением СКА от слова совсем. За полчаса игры хабаровчане смогли достичь впечатляющего преимущества — 10:0. Владимир Каланчин забил еще два мяча, Алан Джусоев и Владислав Кузнецов отметились дублями, и по одному голу записали на свой счет Александр Егорычев и Кирилл Девятых.
После этого хабаровчане немного расслабились и потеряли концентрацию, уже, видимо, заранее выиграв матч. Безадресная передача от своих ворот была перехвачена в центре, острая атака по правому флангу не заставила себя ждать, и на 34 минуте Кирилл Кулаев лишил Матвея Сокольникова сухаря. На 38 минуте Александр Антипов после розыгрыша углового оказавшийся в нужном месте в нужное время вновь вернул разницу в счете в 10 мячей. Гости ответили на 44 минуте и тоже со стандарта. Отличился Матвей Азаренко. На перерыв команды ушли при подавляющем преимуществе армейцев — 11:2. Видимо, в раздевалке у кировчан состоялся серьезный разговор, и на второй тайм они вышли заряженными. Уже на 48 минуте Рамиль Ибрагимов забивает третий гол в ворота Матвея Сокольникова.
К сожалению для кировских болельщиков, а они на матче тоже были, причем немало, больше себе забить армейцы не дали. Сами же продолжали наращивать разницу в счете. На 72 минуте они превзошли динамовцев в количестве забитых «Родине» мячей в одной игре этого сезона. Затем на 85 минуте они перекрыли свое прежнее достижение по разнице забитых и пропущенных мячей в одном матче, сделав ее +18 (было +17), а потом одержали победу с самым крупным счетом в истории выступления команды в чемпионатах страны — 22:3. Во втором тайме забили: Александр Антипов, Владислав Кузнецов, Семен Чупин, Алан Джусоев, дважды Дмитрий Сидоров, Александр Егорычев и Владимир Каланчин, ну, а завершил разгром молодой нападающий Тимур Стариков. Это был его первый гол в Суперлиге. Итог матча: 22:3.
Радует, что Александр Егорычев, восстановив свои аэродинамические формы, снова стал забивать, что молодые игроки все чаще проявляют себя на поле, немного настораживает, что перестал забивать Туомас Мяяття, и вообще летучий финн выглядел в этом матче немного уставшим. Кстати, у соперника в команде оказалось довольно много хорошо знакомых хабаровским болельщикам фамилий. Одна из них — Турушев. Парень родился в Тополево, не так давно выступал за дубль «СКА-Нефтяника», но перерыв в год из-за службы в армии не позволил закрепиться в основной команде, так что пока пришлось искать счастье на стороне.
«Надо побольше хорошо играть в обороне, как мы сыграли домашний матч — я считаю, что мы тогда не дали топовому клубу ничего сделать с собой дома. Почему так не удалось сыграть сегодня? Перелеты, это какой у нас уже сегодня выезд. Но было приятно сегодня выйти на лед родной арены. Много эмоций получил, хочу уже вернуться домой поиграть. Хотелось ли показать себя в Хабаровске? Да, я считаю, что получилось — все болели, кричали, все хорошо», — отметил после матча Станислав Турушев, воспитанник хабаровской школы хоккея с мячом, нападающий ХК «Родина».
Также на матче был и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
«“СКА-Нефтяник” подарил нам сегодня настоящий праздник, одержав в последнем домашнем матче регулярного чемпионата убедительную победу над кировской “Родиной”. Счет впечатляющий — 22:3! Спасибо, парни! Гордимся вами и ждем новых побед!», — написал в своем телеграм-канале глава региона.
Как я уже писал, сейчас «СКА-Нефтяник» отправляется на выезд и первую игру проведет в Новосибирске с местным «Сибсельмашем». Матч состоится 26 февраля, а закроют круговой турнир армейцы в Абакане игрой с «Саянами» 1 марта.