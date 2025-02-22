На капитальный ремонт пермского Театра-Театра направят 1,8 млрд рублей

В ближайшие два года на капитальный ремонт здания пермского академического Театра-Театра из краевой казны выделят почти дополнительные средства.
Согласно проекту поправок к действующему бюджету, в 2026 году финансирование требуется увеличить на 500 миллионов рублей, в 2027 м — на 300 миллионов рублей. Общая сметная стоимость капитального ремонта с учетом инфляции составит 1,8 млрд рублей.
Поправки в бюджет региона на 2025−2027 годы губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил на встрече с членами фракции партии «Единая Россия» в краевом Заксобрании. В приоритете — социальная поддержка жителей Прикамья и здравоохранение. На 9,5% проиндексируют социальные выплаты и пособия льготным категориям граждан. Подробнее о поправках в распределении бюджетных средств читайте в нашей материале.