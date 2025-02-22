Минтруда расширит список работ для несовершеннолетних в Беларуси

По словам Павлюченко, была подготовлена новая редакция списка работ, где запрещен труд несовершеннолетних. Она обратила внимание на то, что принятие документа в новой редакции позволит расширить возможность трудоустройства несовершеннолетних более чем по 160 профессиям рабочих.