Минтруда расширит список работ для несовершеннолетних в Беларуси. Подробности озвучила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко. Информация опубликована в официальном телеграм-канале ведомства.
По словам Павлюченко, была подготовлена новая редакция списка работ, где запрещен труд несовершеннолетних. Она обратила внимание на то, что принятие документа в новой редакции позволит расширить возможность трудоустройства несовершеннолетних более чем по 160 профессиям рабочих.
Глава Минтруда уточнила, что власти намерены существенно расширить возможности трудоустройства лиц до 18 лет на работы, связанные с производством продуктов питания (кондитер, повар, кулинар). Также называются полиграфическое производство (оператор электронного набора и верстки, корректор, печатника, оператор электронного цветоделения), производство стекла (речь идет про комплектовщиков, разметчиков, разрисовщиков, фотопечатников) и ряде других профессий.
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