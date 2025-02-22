Дамир Шарипзянов продлил контракт с «Авангардом» на пять лет

Сам хоккеист поделился своими впечатлениями от подписания. Он отметил, что процесс обсуждения контракта прошёл достаточно быстро, и он сразу же согласился на новое соглашение. По его словам, обе стороны продемонстрировали готовность идти навстречу друг другу, и он рад, что остался в команде на такой продолжительный срок. Шарипзянов считает, что к концу сезона он всё равно пришёл бы с подобным предложением, так что это решение стало результатом взаимного желания.