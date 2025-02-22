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Дамир Шарипзянов продлил контракт с «Авангардом» на пять лет

Дамир Шарипзянов подписал новый контракт с омским хоккейным клубом «Авангард» на срок в пять лет.

Источник: БЕЛТА

Информация об этом появилась в пресс-службе команды.

Сам хоккеист поделился своими впечатлениями от подписания. Он отметил, что процесс обсуждения контракта прошёл достаточно быстро, и он сразу же согласился на новое соглашение. По его словам, обе стороны продемонстрировали готовность идти навстречу друг другу, и он рад, что остался в команде на такой продолжительный срок. Шарипзянов считает, что к концу сезона он всё равно пришёл бы с подобным предложением, так что это решение стало результатом взаимного желания.

Напомним, что Дамир Шарипзянов играет за «Авангард» с 2020 года. За это время он стал важным игроком команды, завоевав Кубок Гагарина в 2021 году и бронзовые медали чемпионата страны в 2023 году. С 2022 года он также является капитаном «Авангарда».

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