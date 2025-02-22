Латвия может закрыть границу с Беларусью для автобусов

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Нацблок внес в Сейм Латвии законопроект, согласно которому предполагается запретить пассажирские перевозки в Беларусь и Россию, сообщает Sputnik Латвия.
В документе говорится, что кабинету министров необходимо до 17 марта подготовить распоряжение о закрытии пограничных пунктов для общественного пассажирского транспорта.
По мнению депутата Нацобъединения Янися Витенбергса, сообщение с Беларусью и Россией должно быть полностью прекращено.
Депутат Гатис Лиепиньш в свою очередь пояснил, что таким образом Рига надеется предотвратить нежелательные политические и экономические связи, а также избежать рисков вербовки и задержаний латвийцев.
Ранее власти страны не раз призывали своих граждан отказаться от поездок в Беларусь и Россию. Нацблок также собирается переговорить с Вильнюсом и Таллинном, чтобы они также запретили пассажирские перевозки в Беларусь и Россию.
По информации представителя Латвийской ассоциации турагентов и туроператоров Китии Тигуле, в настоящий момент поездки в Россию не предлагает ни один латвийский оператор, а поездки в Беларусь проводят три-четыре турфирмы.
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