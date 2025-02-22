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Международный день родного языка отметили в Хабаровском крае

Для школьников провели различные мероприятия.

Источник: Комсомольская правда

Международный день родного языка отметили в образовательных учреждениях Хабаровского края. В пятницу, 21 февраля, школы провели разнообразные мероприятия, посвященные сохранению и популяризации языкового многообразия. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В школе № 49 Хабаровска ученики посмотрели фильм о русском языке, предоставленным Российским обществом «Знание». В Волочаевском лицее пятиклассники приняли участие в викторине «Язык — живая душа народа». Ученики, представляющие разные национальности, написали приветствия на своих родных языках, а затем разместили листочки с этими словами на символическом «дереве знаний».

В Нанайском районе школьники погрузились в культуру коренных народов. Ребята знакомились с устным творчеством народа нани, пели традиционные песни, учили скороговорки и рисовали нанайские узоры, изучая их символику и значение.

Студенты Хабаровского колледжа сферы обслуживания провели дебаты на тему «Является ли обязательное изучение иностранного языка более важным, чем углубленное изучение родного языка?».

образование