Международный день родного языка отметили в Хабаровском крае

В школе № 49 Хабаровска ученики посмотрели фильм о русском языке, предоставленным Российским обществом «Знание». В Волочаевском лицее пятиклассники приняли участие в викторине «Язык — живая душа народа». Ученики, представляющие разные национальности, написали приветствия на своих родных языках, а затем разместили листочки с этими словами на символическом «дереве знаний».