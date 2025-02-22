Новосибирцы стали в 1,5 раза реже брать займы от 150 тысяч рублей

Генеральный директор Moneyman Артем Быков сообщил, что аналогичная тенденция наблюдалась и среди клиентов банков, которые обращались в микрофинансовые организации. Он отметил, что этот тренд начал проявляться в 2023 году с введением новых правил для банковского сектора. Быков добавил, что заемщики обычно запрашивали более крупные суммы, однако МФО учитывали регуляторные ограничения и собственные риски, поэтому сдержанно удовлетворяли эти запросы.