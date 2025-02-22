Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы стали в 1,5 раза реже брать займы от 150 тысяч рублей

По данным сервиса Moneyman, который входит в финтех-группу IDF Eurasia, в 2024 году доля запросов на займы в указанном сегменте составила в среднем 12,4% от общего объема, что значительно ниже показателя 2023 года, когда этот показатель достигал 18,6%.

Источник: ТАСС

Аналитики отметили, что в текущем году получить одобрение кредиторов стало значительно сложнее из-за усиления ограничительных мер по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой. В результате заемщики сталкивались с отказами или снижением одобряемых сумм, что привело к уменьшению запросов и более целенаправленному использованию заемных средств на первоочередные нужды.

Генеральный директор Moneyman Артем Быков сообщил, что аналогичная тенденция наблюдалась и среди клиентов банков, которые обращались в микрофинансовые организации. Он отметил, что этот тренд начал проявляться в 2023 году с введением новых правил для банковского сектора. Быков добавил, что заемщики обычно запрашивали более крупные суммы, однако МФО учитывали регуляторные ограничения и собственные риски, поэтому сдержанно удовлетворяли эти запросы.