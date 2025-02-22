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В поселке Берëзовка Красноярского края двор дома снова топит нечистотами

Происходит это во второй раз, после того, как проблему помог решить Народный фронт по Красноярскому краю.

Источник: ОНФ

В Берëзовке Красноярского края двор дома № 15 на улице Горького снова топит канализационными стоками из септика.

Ситуация повторилась уже после того, как к проблеме подключился Народный фронт по Красноярскому краю.

Жители обратились за помощью в общественную организацию, поскольку администрация посёлка не реагировала на ситуацию.

После обращений Народного ронта в Роспотребнадзор, минэкологии края, районную прокуратуру, а также в администрацию посёлка, были получены ответы, что на коллекторе и дренажном насосе в системе водоотведения были проведены восстановительные работы и проблема устранена.

Однако жители в очередной раз прислали видео затопленного фекалиями двором.

Общественная организация обратилась теперь в прокуратуру Красноярского края, чтоб надзорный орган принял меры прокурорского реагирования.

Накануне в магазинах сети «Светофор». специалисты зафиксированы многочисленные нарушения в части хранения продуктов, отсутствия ценников и медкнижек у сотрудников.

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