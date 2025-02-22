Троих пограничников из Ростовской области посмертно представили к наградам

— Сегодня донские пограничники достойно несут службу в особых условиях проведения СВО. Личный состав выполняет задачи в Брянской, Белгородской и других областях. К сожалению, есть и потери. Каждый навечно останется в строю, в памяти сослуживцев, в нашей с вами памяти. На их примерах будут учиться новые поколения защитников Родины, — сказал Михаил Корнеев.