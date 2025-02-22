Троих пограничников из Ростовской области посмертно представили к наградам

В Ростовской области трое сотрудников Пограничного управления ФСБ России были посмертно удостоены орденов Мужества, сообщают донские власти.
— Сергей Артемьев, Анатолий Кожушко и Роман Тихоновский погибли на боевом посту, исполнив священный долг по защите Отечества, — говорится на сайте донского правительства.
Государственные награды погибших героев передали их семьям. Торжественная церемония состоялась 21 февраля.
Память погибших почтили их родные, близкие, сослуживцы и ветераны. Присутствовали начальник Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области Андрей Парамонов и заместитель губернатора Михаил Корнеев.
— Сегодня донские пограничники достойно несут службу в особых условиях проведения СВО. Личный состав выполняет задачи в Брянской, Белгородской и других областях. К сожалению, есть и потери. Каждый навечно останется в строю, в памяти сослуживцев, в нашей с вами памяти. На их примерах будут учиться новые поколения защитников Родины, — сказал Михаил Корнеев.