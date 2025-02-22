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Молодым учителям волгоградских школ выплатят по сто тысяч премии

40 лучших учителей поощрят за высокое педагогическое мастерство.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области молодые учителя школ получат премии за педагогическое мастерство. По 100 тысяч рублей выплатят из областного бюджета. Правда, не всем, а 40 специалистам, которых посчитают достойными такого поощрения. В соответствии с постановлением волгоградского губернатора № 79, опубликованным на портале областной администрации 19 февраля, выбирать получателей этой премии будут на конкурсной основе.

По каким критериям будут отбирать лучших учителей, решит комитет образования и науки. Они должны разработать документы в течение месяца. До какого возраста педагоги считаются молодыми, в постановлении губернатора не говорится, однако в прошлые годы такие премии выплачивали специалистам до 35 лет. Учителя, которых наградят выплаты, должны преподавать основные общеобразовательные программы.

образование