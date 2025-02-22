В Красноярске временно ограничат движение возле площади Победы

Это связано с проведением церемонии возвращения Вечного огня, возложения венков и цветов к памятнику на площади перед музеем «Мемориал Победы» в рамках празднования Дня защитника Отечества.
Для обеспечения безопасности на парковке, прилегающей к площади Победы, будет запрещено движение транспорта. Временные дорожные знаки «Движение запрещено» будут установлены при въезде со стороны ул. Дудинская.
Ограничения продлятся с 20:00 22 февраля до 13:00 23 февраля. Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.