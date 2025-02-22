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В Красноярске временно ограничат движение возле площади Победы

В Красноярске движение на парковке в районе площади Победы будет временно ограничено, сообщили в мэрии.

Это связано с проведением церемонии возвращения Вечного огня, возложения венков и цветов к памятнику на площади перед музеем «Мемориал Победы» в рамках празднования Дня защитника Отечества.

Для обеспечения безопасности на парковке, прилегающей к площади Победы, будет запрещено движение транспорта. Временные дорожные знаки «Движение запрещено» будут установлены при въезде со стороны ул. Дудинская.

Ограничения продлятся с 20:00 22 февраля до 13:00 23 февраля. Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.