Статистика составила портрет среднего мужчины в Иркутской области

Накануне 23 февраля Иркутскстат по традиции составил портрет среднестатистического жителя Иркутской области — как правило, это горожанин трудоспособного возраста. В среднем их возраст — 36 лет. Сайт irk.aif.ru изучил, как изменился этот портрет за год.
И различия есть. Так, сейчас мужчин в трудоспособном возрасте немного, но больше, чем год назад: сейчас их 62,8%, а было — 61,8%. В прошлом году молодых людей было примерно столько же (сейчас −24,2%), а пожилых — немного больше (сейчас — 12,9%). Есть в Иркутской области и мужчины-долгожители — их 299.
По-прежнему по всей стране, в том числе и в Иркутске, актуальны слова советской песни, где «на 10 девчонок по статистике 9 ребят». В Приангарье 45,9% мужского населения, и на 10 мужчин приходится 12 дам.
При этом мужчины, как правило, не спешат обзаводиться семьей. Многие из них вступают в брак в зрелом возрасте: 39% — от 25 до 35 лет, 40% — после 35 лет. Растет число мужчин, регистрирующих супружеские отношения в возрасте 60 лет и старше, причем каждый десятый из них ранее никогда не состоял в браке.
В браке (и тут неважно, зарегистрированном или нет) −62,7% мужчин в возрасте от 16 лет и старше. Среди остальных почти четверть тех, кто ещё не был женат.
Мужчины чаще заняты в сферах, где необходим тяжёлый физический труд. Это строительство (90% всех занятых в этой сфере), добыча полезных ископаемых (83%), транспортировка и хранение, энергетика (75%). Заметно меньше мужчин среди медиков и педагогов, других работников социальной сферы — 16−17%.
Вузовское образование имеют 18% мужчин, тогда как среди дам — 25%. Однако мужчины гораздо чаще добиваются успехов в карьере, скажем, среди кандидатов наук 44% мужчин, а среди докторов наук — 59%.
Как мужчины проводят досуг? Как обычно! В течение года половина мужчин посещали культурно-развлекательные мероприятия, ресторан, кафе или бар. Более трети (37%) побывали в кинотеатре, каждый десятый — на концерте, каждый четвертый был зрителем на каком-либо спортивном мероприятии. Театры, музеи и выставки менее популярны (6%). Спортсменов среди сильной половины не так много, но среди тех, кто ведёт активный образ жизни, 46% посещают тренажёрные залы и хоккей.