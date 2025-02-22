Статистика составила портрет среднего мужчины в Иркутской области

И различия есть. Так, сейчас мужчин в трудоспособном возрасте немного, но больше, чем год назад: сейчас их 62,8%, а было — 61,8%. В прошлом году молодых людей было примерно столько же (сейчас −24,2%), а пожилых — немного больше (сейчас — 12,9%). Есть в Иркутской области и мужчины-долгожители — их 299.