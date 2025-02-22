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Исследования воды в реке Шиш в Омской области показали опасный уровень марганца

В Омской области выявлены превышения концентрации марганца в реке Шиш.

Источник: ThisisEngineering

Специалисты Обь-Иртышского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды провели анализ воды в среду, 19 февраля, и установили, что уровень марганца в реке превышает допустимые нормы.

В ходе исследований в районе села Атирка была обнаружена концентрация марганца на уровне 0,4293 мкг/дм³, что значительно выше предельно допустимого значения. Это вызывает обеспокоенность, так как высокий уровень марганца может негативно сказаться на экосистеме реки и здоровье населения. Возможно, этот элемент может попадать в питьевую воду и причинять вред водным организмам.

экология