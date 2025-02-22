Путин назначил судей Омского облсуда и Арбитражного суда Омской области

Владимир Путин подписал указ о назначении пяти судей в Омской области, в том числе заместителя председателя Октябрьского районного суда. Об этом сообщили в пресс-службе судов Омской области.
Судьей Омского областного суда был назначен Владислав Сторожук, судье Арбитражного суда Омской области — Ольга Базанова.
Указом президента в должности заместителя председателя Октябрьского районного суда Омска была утверждена Светлана Мороза.
Согласно документу, судьей Кировского района суда Омска стала Наталья Жарко, судьей Марьяновского районного суда — Олеся Шереметова.
Ранее «КП Омск» сообщала, что трое жителей Тюкалинского района ответят в суде за нелегальную вырубку 49 берез.