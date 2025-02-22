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Путин назначил судей Омского облсуда и Арбитражного суда Омской области

Указом также утверждены два судьи и зампредседателя районного суда.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Путин подписал указ о назначении пяти судей в Омской области, в том числе заместителя председателя Октябрьского районного суда. Об этом сообщили в пресс-службе судов Омской области.

Судьей Омского областного суда был назначен Владислав Сторожук, судье Арбитражного суда Омской области — Ольга Базанова.

Указом президента в должности заместителя председателя Октябрьского районного суда Омска была утверждена Светлана Мороза.

Согласно документу, судьей Кировского района суда Омска стала Наталья Жарко, судьей Марьяновского районного суда — Олеся Шереметова.

Ранее «КП Омск» сообщала, что трое жителей Тюкалинского района ответят в суде за нелегальную вырубку 49 берез.