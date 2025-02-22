Роскошные постройки главы банды «Трифоновские» не будут сносить

В Приморье краевой суд не согласился с требованием прокуратуры о сносе построек на участке семьи Ясиных, расположенном в пригороде. Надзорное ведомство настаивало на демонтаже бассейна, бани и футбольного поля, так как они были возведены без соответствующих разрешений.
Иск был предъявлен к супруге Александра Ясина. Сам он с 2022 года находится в СИЗО по обвинениям в различных преступлениях как глава банды «Трифоновские», включая бандитизм и уклонение от уплаты налогов.
Началось с того, что в 2023 году прокуратура обнаружила на улице Плещеева усадьбу с большим коттеджем, охраной и несколькими постройками. Часть земельного участка не была зарегистрирована, а разрешения на строительство отсутствовали. Районный суд постановил снести эти объекты и освободить 2171 квадратный метр территории, но жена Ясина подала апелляцию.
На заседании суда 19 февраля прокуратура продолжала настаивать на своем требовании сноса построек. Представители ответчика утверждали, что постройки не являются капитальными и поэтому для них не нужны разрешения. Они также обратили внимание на то, что городские власти были осведомлены о существовании этих строений с 2007 года, однако прокуратура подала иск только в 2024 году, когда срок давности уже истёк.
В итоге суд отклонил требования прокуратуры. При этом прокуратура не собирается сдаваться и будет подавать жалобу в кассационный суд.