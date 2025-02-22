Роскошные постройки главы банды «Трифоновские» не будут сносить

На заседании суда 19 февраля прокуратура продолжала настаивать на своем требовании сноса построек. Представители ответчика утверждали, что постройки не являются капитальными и поэтому для них не нужны разрешения. Они также обратили внимание на то, что городские власти были осведомлены о существовании этих строений с 2007 года, однако прокуратура подала иск только в 2024 году, когда срок давности уже истёк.