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Мэрия Волгограда привела в готовность снегоуборочную технику

В ночь на 23 февраля в Волгограде ожидается метель.

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 52% 761 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

Волгоградские власти готовятся бороться с сугробами. По прогнозам синоптиков и спасателей, в регионе ожидается метель, которая накроет и Волгоград. В связи с этим мэр областного центра Владимир Марченко поручил профильным муниципальным службам, ответственным за уборку снега, привести в готовность всю технику и подготовить противогололедные реагенты.

— Техника и оборудование дорожных и коммунальных служб города находятся в полной готовности, запасы противогололедных реагентов имеются в необходимом количестве, дежурные бригады готовы к выходу на линию, — отчитались в мэрии Волгограда.

Как городские власти справятся со снежной стихией, волгоградцы увидят уже вечером. Пешеходы надеются, что про них тоже не забудут, и им не придется перепрыгивать снежные горы, чтобы перейти улицу.