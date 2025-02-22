Мэрия Волгограда привела в готовность снегоуборочную технику

Волгоградские власти готовятся бороться с сугробами. По прогнозам синоптиков и спасателей, в регионе ожидается метель, которая накроет и Волгоград. В связи с этим мэр областного центра Владимир Марченко поручил профильным муниципальным службам, ответственным за уборку снега, привести в готовность всю технику и подготовить противогололедные реагенты.