Собственником ООО «Логопарк Дон» в Ростовской области стало государство

В Ростовской области ООО «Логопарк Дон» перешел в собственность государства. Соответствующая информация указана в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Судя по документации, место нахождения юрлица зарегистрировано в Большелогском сельском поселений Аксайского района. Адрес юридического лица — Большелогское сельское поселение, промышленная зона в районе Новочеркасского шоссе.
Учредителем с 19 февраля 2025 года считается Российская Федерация. От имени учредителя имеет право выступать Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
Добавим, по данным издания «Город N» ООО «Логопарк Дон» управляет логистическим комплексом рядом с Аксаем, на Новочеркасском шоссе. Бывший владелец актива — британский складской девелопер «Рэйвен пропети груп» (Raven Property Group, прежнее название — «Рэйвен Раша», Raven Russia).