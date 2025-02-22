Грузовикам в Омске могут запретить движение в дневное время

По информации из департамента транспорта, специалисты не исключают возможности введения законодательного запрета на движение грузовиков с 7 до 21 часа. В то же время они не стали комментировать, насколько вероятно принятие такого решения. В департаменте отметили, что вопрос будет детально обсуждён на заседании рабочей группы, запланированном на 27 февраля.