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Грузовикам в Омске могут запретить движение в дневное время

В Омске рассматривается возможность ввести ограничения на движение грузовых автомобилей в дневное время.

Источник: РИА "Новости"

В Омске рассматривается возможность ввести ограничения на движение грузовых автомобилей в дневное время. Мэрия получила соответствующее обращение от рабочей группы Омского городского Совета, занимающейся организацией транспортного движения в городе. Об этом сообщает «РБК Омск».

По информации из департамента транспорта, специалисты не исключают возможности введения законодательного запрета на движение грузовиков с 7 до 21 часа. В то же время они не стали комментировать, насколько вероятно принятие такого решения. В департаменте отметили, что вопрос будет детально обсуждён на заседании рабочей группы, запланированном на 27 февраля.

Этот шаг может быть направлен на улучшение ситуации на дорогах, особенно в часы пик, когда грузовые автомобили создают дополнительные заторы.