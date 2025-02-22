Грузовикам в Омске могут запретить движение в дневное время

В Омске рассматривается возможность ввести ограничения на движение грузовых автомобилей в дневное время. Мэрия получила соответствующее обращение от рабочей группы Омского городского Совета, занимающейся организацией транспортного движения в городе. Об этом сообщает «РБК Омск».
По информации из департамента транспорта, специалисты не исключают возможности введения законодательного запрета на движение грузовиков с 7 до 21 часа. В то же время они не стали комментировать, насколько вероятно принятие такого решения. В департаменте отметили, что вопрос будет детально обсуждён на заседании рабочей группы, запланированном на 27 февраля.
Этот шаг может быть направлен на улучшение ситуации на дорогах, особенно в часы пик, когда грузовые автомобили создают дополнительные заторы.