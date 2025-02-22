В Минске появится новый автобусный маршрут

Новый маршрут: автобус № 56 (ДС «Дружная» — ЖД станция «Минск-Южный»).
Изменение маршрута автобуса № 73: будет следовать от ул. Лейтенанта Кижеватова через пр-т Мира, ул. Николы Теслы, Чкалова, Московскую и пл. «Старый Аэропорт».
Сокращение маршрута автобуса № 45: будет ходить только до ДС «Курасовщина» и проезжать остановку «Ст. м. “Слуцкий Гостинец”».
Автобус № 4 больше не будет останавливаться на «Жореса Алферова».
Автобус № 82С заменят троллейбусом № 82, который пройдет через «Ст. м. “Аэродромная”».
Пассажирам, имеющим многоразовые проездные документы на автобус, будет предоставлено право проезда без дополнительной оплаты в троллейбусном маршруте № 82 по 31 марта.