Строительство крематория в Омске откладывается из-за минобороны

Начало строительства крематория в Ленинском округе Омска переносится на более поздний срок. Причина — задержка с передачей земельного участка, который до сих пор находится в ведении минобороны РФ. Об этом сообщил директор компании «Возобновляемые ресурсы» Виталий Карпов.
«Мы сейчас повторно написали обращение за подписью региона. В минобороны РФ попросили повторно обратиться. На данный момент ничего не поменялось. Я думаю, что сроки начала строительства крематория сдвинутся на 2−3 месяца, наверное, на квартал», — рассказал он порталу РБК Омск.
По словам Виталия Карпова, даже после передачи земли потребуется время на привязку проекта и получение разрешений. Оптимальным сроком для начала работ он назвал лето, так как строительство осенью и зимой будет слишком затратным, а бетонные работы необходимо проводить в тёплое время года.
Проект крематория оценивается примерно в 120 млн рублей, но стоимость может измениться. Ранее планировалось, что объект введут в эксплуатацию в 2026 году.
Тем временем в Омском районе продолжается строительство другого крематория — в селе Надеждино. Московская компания «Помощь» уже завершила фундамент и привезла в Омск кремационную печь. Открытие этого объекта запланировано на декабрь 2025 года, стоимость кремации составит около 26 тысяч рублей.