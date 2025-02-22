Строительство крематория в Омске откладывается из-за минобороны

По словам Виталия Карпова, даже после передачи земли потребуется время на привязку проекта и получение разрешений. Оптимальным сроком для начала работ он назвал лето, так как строительство осенью и зимой будет слишком затратным, а бетонные работы необходимо проводить в тёплое время года.