Какие фильмы выходят в кино и онлайн в марте 2025 года

Комедия с Никитой Ефремовым в роли столичного рекламщика Дани, который впадает в кому и обнаруживает себя в потустороннем аэропорту, откуда можно улететь либо в ад, либо в рай. Даня, однако, рассчитывает вернуться к жизни и коротает время в баре «Дорогая, я больше не перезвоню».